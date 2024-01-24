"100% ложь": экс-полковник РФ обнаружил "нестыковку" в сообщении МО России о сбитом Ил-76

Украинский защитник заявил, что в свое время его и других военнопленных доставляли в Белгород самолетом из Брянска с остановкой в Курске, но это — не повод упрекать сообщениям Минобороны РФ.

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Бывший украинский военнопленный Максим Колесников заявил, что три охранника для 65 военнопленных, как заявляют в России, полнейшая ложь. Об этом он написал в своем Х (твиттере).

"А вот первая 100% ложь об Ил-76. Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный п**дьож. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то рыл 20 из их военной полиции. 3 охранника, ага", — отметил он.

Украинский защитник также добавил, что в свое время его и других военнопленных доставляли в Белгород самолетом из Брянска с остановкой в Курске.

"Первое, что вы должны помнить — р**сня врет всегда. Второе. Военный самолет всегда легитимная цель. Р*сня форсит вопрос с пленными для того, чтобы заставить Украину не сбивать самолеты над территорией р*шки. Третье. Пленных действительно регулярно перевозят самолетами. Но это не повод верить Конашенкову", — напомнил он украинцам.

В Белгородской области упал самолет Ил-76 РФ: что известно

В Белгородской области России 24 января упал военно-транспортный самолет Ил-76 в районе хутора Кривого. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

В Минобороны РФ сообщили, что на борту сбитого самолета находились 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен. Т

Ил-76 упал в 5-6 километрах от села Яблоневое в 86 км от Харьковской области.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что 24 января должен был состояться обмен пленными. По его словам, украинские спецслужбы "сейчас проверяют", что произошло с самолетом Ил-76.