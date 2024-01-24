"100% брехня": експолонений РФ виявив "нестиковку" в повідомленні МО Росії про збитий Іл-76

Український захисник заявив, що свого часу його та інших військовополонених доправляли до Бєлгорода літаком з Брянська із зупинкою в Курську, але це — не привід виріти повідомленням Міноборони РФ.

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Колишній український військовополонений Максим Колесников заявив, що три охоронця для 65 військовополонених, як заявляють в Росії, цілковита брехня. Про це він написав у своєму Х (твітері).

"А ось перша 100% брехня про Іл — 76. Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРИ) супроводжуючих. Це повний п**дьож. Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх військової поліції. 3 охоронця, ага", — зазначив він.

Український захисник також додав, що свого часу його та інших військовополонених доправляли до Бєлгорода літаком з Брянська із зупинкою в Курську.

"Перше, що ви маєте памʼятати — р**сня бреше завжди. Друге. Військовий літак завжди легітимна ціль. Р*сня форсить питання з полоненими для того, щоб змусити Україну не збивати літаки над територією р*шки. Третє. Полонених дійсно регулярно перевозять літаками. Але це не привід вірити Конашенкову", — нагадав він українцям.

У Бєлгородській області впав літак Іл-76 РФ: що відомо

У Бєлгородській області Росії 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76 в районі хутора Кривого. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.

В Міноборони РФ повідомили, що на борту збитого літака перебували 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін. Т

Іл-76 впав за 5-6 кілометрів від села Яблуневе за 86 км від Харківської області.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. З його слів, українські спецслужби "наразі перевіряють", що сталось з літаком Іл-76.