"Задание от Кремля": словами об Украине Фицо зарабатывает себе пенсию, — Загородний (видео)

Украине пока вполне достаточно договоров военной безопасности с другими государствами. В НАТО надо вступать после восстановления территориальной целостности, считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Все заявления премьера Словакии, что Украине придется уступить территориями ради мира с РФ и блокирование со стороны его государства вступления Украины в НАТО не стоят внимания. Когда Украину будут принимать в Альянс самого господина Фицо может давно не быть у власти. Об этом в интервью Фокусу рассказал политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

По его словам, еще как минимум 10 лет Украина не будет членом НАТО до тех пор, пока не восстановим территориальную целостность государства. Киеву будет вполне достаточно договоров безопасности и военной поддержки, которые подписываются с другими государствами, такими, как Великобритания, например.

"Надо помнить, что Словакия — достаточно зависимая от РФ страна. Еще в 90-е годы их газотранспортная система была куплена "Газпромом", — отмечает Загородний, — Многие представители МИД Словакии в свое время заканчивали дипломатический университет Москвы".

Помощь Словакии Украине в первый год войны и так была словно "прыжок выше головы", говорит эксперт. А само руководство Словакии больше говорит, чем будет что-то действительно делать.

"Просто у господина Фицо такое задание от Кремля и он зарабатывает себе на пенсию находясь на посту премьера, — отмечает политтехнолог, — Однако военные грузы страна продолжает пропускать, а ее оборонные заводы продолжают выполнять заказы для Украины".

У украинцев очень неправильная тактика после каждого заявления политика какой-то страны тут же впадать в отчаяние или раздражение, говорит эксперт. Просто следует понимать, что с политиками надо разговаривать и знать их "болевые точки" и не надо сравнивать одного Фицо с целой Словакией.

Сам премьер Словакии вообще может в политическом смысле не пережить следующие выборы, потому что это не Виктор Орбан, который "окопался" во власти Венгрии, отмечает Тарас Загородний. Однако надо иметь в виду, что действительно в странах Европы есть примерно 10-15% населения, выступающего против помощи Украине и здесь уже должны работать украинские дипломаты.

Напомним, Словакия не будет блокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Также Фицо заявил, что поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.