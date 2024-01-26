"Если США задержится в военных инновациях, то Китай может перехватить инициативу", — Игаль Левин (видео)

Две страны сейчас находятся в режиме постоянных военных гонок. На стороне Китая большое количество людей, а США обладают технологиями, говорит военный обозреватель.

США сейчас пытаются играть с Китаем наперегонки по модернизации и увеличению вооруженных сил. Задержка с модернизацией и внедрением новых технологий на один год, что сейчас испытывает США — это немалый срок. Об этом в интервью рассказал редактор военного Фокуса, израильский военный обозреватель Игаль Левин.

По его мнению, США сейчас самая сильная армия на планете, которая во многих моментах закладывает фундаментальные основы для вооруженных сил других стран. Именно США являются примером применения самолетов нового поколения, дальнобойных систем или инновационных фрегатов, или важности космических сил.

"В то же время Китай все это пытается скопировать и подстроиться под новые реалии в вооруженных силах, — акцентирует Левин, — Если США немного затормозит в этом направлении, то перестанет быть тем самым законодателем в армейских инновациях".

Например, сейчас США очень активно конкурируют с Китаем именно в космическом пространстве за Луну, за Марс и за точки Лагранжа, где можно разместить свои космические станции. Это позволит станциям тратить минимальный ресурс для своей работы, отмечает военный обозреватель.

Хотя эти все планы на многие десятилетия вперед, но надо понимать, что у Пекина, в отличие от США, нет проблем с человеческим ресурсом за счет населения, говорит Левин. Если нужно бросить большую массу человеческих ресурсов на строительство какого-то огромного военного объекта и насытить его специалистами, то КНР легко это сделает.

"Однако у Пекина большие проблемы с технологиями и доступом к ним, — отмечает эксперт, — Из-за этого Пекину приходится любым образом получать разработки и заниматься реинжинирингом, пытаясь повторить или превзойти оригинал".

Американцы прекрасно это знают и понимают, поэтому задержки с обновлением F-35 являются значительной проблемой для США.

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