"Нелюди": в DeepState высказались о возможном применении РФ химоружия в Украине (видео)

Конкретных доказательств, что россияне используют гранаты с отравленным хлорацетофеноном пока нет, но есть много примеров, когда в прошлом оккупанты использовали различные запрещенные газы. Армия РФ методично нарушает все международные конвенции на фронте, отмечает соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

Случаи, когда оккупанты используют различные запрещенные газы против ВСУ нередки и очень часто перед атаками россияне попытаются использовать все, что возможно, в том числе гранаты с отравленным веществом. Армия РФ постоянно нарушает нормы ведения войны используя химические средства, и об этом надо постоянно говорить на международном уровне. Об этом в интервью Фокусу заявил военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

По его словам, Силы самообороны Украины полностью придерживаются всех международных норм ведения боевых действий, но, к сожалению, на международной арене Россия получает за такие нарушения только "глубокое осуждение". Однако если замалчивать подобные факты, это позволит агрессору действовать еще более активно и травить бойцов ВСУ.

"К сожалению, мы уже привыкли, что россияне никогда не ведут честную борьбу, — акцентирует аналитик, — Если они не могут взять город, то просто уничтожают его. Если наши бойцы оказывают упорное сопротивление, то когда армия РФ добирается до них, то не берет в плен, а если не могут взять позиции, то используют газ или другое запрещенное оружие".

Такие действия в очередной раз демонстрируют, что армия РФ ведет себя как нелюди, воюя самыми жестокими способами, чтобы достичь своей цели. В боях с ними нужно всегда помнить, что они не будут придерживаться международных конвенций, поэтому с ними надо воевать по заслугам отвечая тем самым, отмечает Роман Погорелый.

По Запорожскому направлению, а именно в районе Вербового, происходят позиционные продвижения ВСУ. В районе Новопокровки происходят активные боевые действия с обеих сторон, говорит аналитик проекта "DeepState". На Роботинском направлении оккупанты уже стерли все свои резервы, но все равно продолжают пытаться атаковать.

"Враг сейчас пытается продвигаться во многих местах, а наша задача на данный момент выстроить надежную оборону и собрать большой резерв, — говорит военный аналитик, — Надо жить реалиями и понимать, что враг постоянно накапливает и использует свои силы несмотря ни на какие потери".

Ранее Фокус рассказывал, что враг разработал новые химические гранаты. Наполняют их опасным веществом хлорацетофеноном.

В Генштабе ВСУ также заявили, что россияне используют против ВСУ гранаты РГ-ВО, которые могут убить личный состав в блиндаже в течение 5 минут. Найденные боеприпасы свидетельствуют о том, что они были изготовлены в РФ в 2023 году.