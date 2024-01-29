ЕС прикроет Киев и "печатный станок" не будут включать: эксперты о финансовой помощи Украине (видео)

Несмотря на неопределенность пакета помощи от США есть все факты для того, чтобы быть уверенным в финансовой помощи от ЕС. Но Киеву также придется сделать непопулярные шаги по сдерживанию развития разного рода субсидий и привилегий, отмечают специалисты.

Республиканцы продолжают затягивать голосование по пакету помощи для Украины, Израиля и Тайваня, но ЕС обязательно подстрахует Киев несмотря на сопротивление премьера Румынии Виктора Орбана. Украина будет пытаться максимально сократить расходы, но не допустит эмиссии денег. Об этом в интервью Фокусу рассказали глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко и кандидат политических наук Алексей Буряченко.

Минсоцполитики Украины уже прямо говорит о возможности ограничения различных привилегий и субсидий если такая помощь задержится, отмечают эксперты. Конечно, Киев продолжит выплачивать пенсии и другую социальную помощь уязвимым слоям населения, но это ударит по обороноспособности страны и Путин воспользуется этой возможностью.

"В прошлом году на покрытие дефицита пенсионного фонда потрачено 272 млрд грн из госбюджета, — отмечает Игорь Чаленко, — Это пришлось сделать, ведь не хватило налогов на покрытие дефицита. А эта сумма значительно больше, чем выделено на закупку оружия у украинских производителей".

Эксперт отмечает, что "печатный станок" задействовать не будут, а по максимуму государство будет пытаться покрыть недостатки выпуском облигаций, выпуском евробондов и другими путями сокращения расходов. Это должно позволить не задействовать механизм эмиссионного покрытия госбюджета.

По мнению Алексея Буряченко, в аспекте западной помощи надо больше активизировать работу, ведь на украинский ВПК Киев тратит исключительно бюджетные средства. Также важно развивать внутреннюю экономическую составляющую и уменьшить давление на бизнес.

"Все понимают, что нас ждет "военный марафон", поэтому бизнесу надо понимать, как перестроиться на игру в длинную, — говорит Алексей Буряченко, — Поэтому здесь крайне важен симбиоз именно государства и бизнеса, чтобы они вместе услышали друг друга".

Однако, по словам эксперта, уже есть хорошие сигналы от Венгрии и Словакии, что они не будут блокировать пакет помощи от ЕС. Этот пакет, плюс помощь конкретных стран закрывают недостаток финансов и для запуска "печатного станка" нет причин.

Фокус ранее писал, что благодаря оплате компаниям фиксированной ставки за бронь работников, украинский бюджет получит от 18 млрд до 155 миллиардов гривен за год.