Если послушают Зеленского и вернутся: что ждет мужчин, незаконно выехавших из Украины

Украинские власти считают, что незаконно выехавшие мужчины должны вернуться и помогать экономике и фронту. Но нелегальное пересечение границы карается законом, и как правило, решение покинуть страну "вплавь" — это билет в один конец. Фокус узнал у юристов, что грозит таким украинцам, если они все же вернутся домой.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы мужчины призывного возраста, незаконно уехавшие из Украины, вернулись в страну и платили налоги.

"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, выехавшие незаконно, были в Украине. И вопрос не в том, что они должны быть на фронте. У нас большая армия. Вопрос справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали, они не вернулись на свою работу. Они граждане Украины, должны платить налоги в Украину, которые мы потом отдаем военным", — ответил на вопрос журналистки немецкого телеканала ARD Зеленский.

Как накажут тех, кто незаконно выехал из страны

В ноябре 2023 года в Евростате опубликовали информацию о том, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, по возрасту подпадающих под призыв.

По информации BBC, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года 19 740 человек незаконно пересекли границу Украины с соседними странами. Большинство нарушителей — 14 313 — пересекли границу пешком или вплавь через реки. Остальные 6800 человек предъявили поддельные документы, в которых были указаны липовые заключения ВВК.

Украинские власти не первый месяц пытаются найти способ вернуть военнообязанных украинцев домой. Однако на сегодня законного механизма для этого не существует. Украинцы, уехавшие за границу после полномасштабного вторжения РФ, могут вернуться только добровольно. Но ждет ли их наказание на родине?

В беседе с Фокусом адвокат юридической компании "Riyako & Partners" Николай Максимов отмечает, что, согласно статье 332 УК Украины [Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины — Ред.], предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако для этого нужно доказать, что человек перешел границу через лес или по реке.

"Большое количество людей могли выехать за границу через оккупированные территории РФ. Например, в начале полномасштабного вторжения человек находился в Мариуполе и оттуда уехал в РФ. То же самое можно было сделать из Сум — выехать в Россию, а потом через Прибалтику в ЕС. Из Харьковской области через пограничный пункт "Циркуны" многие выезжали в РФ. Ни один человек, который будет возвращаться, не будет говорить, что незаконно перешел границу. Поэтому, чтобы привлечь к ответственности, нужно будет доказать факт незаконного пересечения границы", — говорит Фокусу Максимов.

Однако на практике, по словам адвоката, таких нарушителей чаще всего передают сотрудникам ТЦК. После чего они в ускоренном режиме проходит ВВК и отправляются в "учебку".

"Это самый распространенный вид наказания. Отправят необязательно на "ноль". Но ВВК проходят быстро — минут за 10", — отмечает эксперт.

Для тех, кто выехал легально — наказания нет

Те, кто выехал во время полномасштабного вторжения легально — студенты, сопровождающие родственников с инвалидностью, волонтеры — на практике, скорее всего, наказания предусмотрено не будет.

"Пограничники обычно просто фиксируют факт пересечения границы. Они не проверяют, на какой период у человека было разрешение на выезд. Поэтому в большинстве случаев военнообязанным, которые легально выехали из Украины и хотят вернуться, ничего не будет. У них просто проверят документы и пропустят на территорию страны. Потому что среди таких людей есть те кто, выехали до войны. Они тоже нарушают законодательство, так как они не обновляют данные в ТЦК. Но я думаю, что во всех этих случаях, если люди будут возвращаться домой, массовых проверок не будет", — добавляет эксперт.

Напомним, военнообязанным украинцам, которые уклоняются от мобилизации и прохождения службы может грозить как штраф, так и ограничение свободы или заключение.

Так за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 850 до 1 700 гривен.

В некоторых случаях за уклонения от призыва предусмотрена уголовная ответственность:

ограничение свободы на срок до трех лет (ст. 335 УКУ);

от трех до пяти лет заключения (ст. 336 УКУ);

штраф от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, или год исправительных работ (ст. 337 УКУ).

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