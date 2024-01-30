За ситуацию на фронте отвечают не только военные, но и Кабмин, — эксперт о ситуации в ВСУ (видео)

Без мощного украинского ВПК и административных изменений ВСУ не могут быть успешными. В плане менеджмента Минобороны остается на советском уровне, считает Игорь Козий.

В любых случаях удачного наступления или покидания участков фронта есть заслуга или вина не только Минобороны, но и Кабмина Украины. Всегда надо спрашивать у премьер-министра, сколько и чего он отдал министерству обороны и было ли этого достаточно. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт Игорь Козий.

По его словам, есть хороший пример в США, когда президент страны приглашает на встречу своего министра обороны, то вместе с ним приглашается и начальник комитета военных штабов. Разговор происходит сразу с обоими и кулуарных разговоров не происходит.

"В таком случае вся картина становится понятной и объективной, — акцентирует эксперт, — А в Украине есть возможность для различных кулуарных интриг. Поэтому потеря позиций или участков фронта происходит не из-за снятия кого-то из руководства, а именно административная проблема Минобороны, которое пока неспособно наладить нормальную кадровую политику".

На данный момент можно считать в административном плане, что Украина — маленькая советская армия, воюющая с большой советской армией РФ, отмечает Игорь Козий. У нас подобная россиянам система управления, хотя в Украине немного изменились декорации, но танки заменили на дроны, но менеджмент остался со старым мировоззрением.

"В Украине 30 лет разрушалась старая непутевая система обороны, но вместо нее до полномасштабного вторжения практически не строилась новая система, — говорит военный эксперт, — Например, до сих пор неизвестно, почему после посещения высокопоставленными чиновниками Сумщины там исчез завод, занимавшийся разработкой и выпуском пороха. Исчезло много военных предприятий в Харьковской области".

Конечно, Янукович добавил и свой разрушительный вклад в эту проблему, но до него это делали и другие, отмечает Козий. Все это привело к результату, что люди гибнут, а оружия не хватает.

Эксперт уверен, что Украине сегодня крайне необходимо создание мощной оборонной промышленности совместно с другими членами НАТО. Однако безопасностью таких предприятий должны заниматься мощное контрразведывательное общество, силы противовоздушной обороны и активная работа украинских СМИ за рубежом.

Ранее Фокус сообщал, что Силы обороны отошли от села Крохмальное на Купянском направлении. При этом существенных изменений на фронте после этого ждать не нужно.