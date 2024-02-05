"Все припомнят после войны": как отставка Залужного повлияет на украинцев

Увольнение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может вызвать апатию и разочарование в обществе, считают эксперты. Это может привести к протестам после войны. Фокус разбирался, какие социальные последствия могу быть у отставки главкома.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях впервые подтвердил, что рассматривает необходимость кадровых изменений военного руководства страны. Отвечая на вопрос директора Tg1 Джана Марко Кьоччи относительно сообщений СМИ о возможном увольнении Валерий Залужного, президент сказал, что необходима перезагрузка.

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало. У меня есть что-то серьезное на уме, которое касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что здесь мы заменим одного человека", — сказал президент.

Как известно, слухи о возможной отставке Залужного возобновились на прошлой недели. Информация со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, появилась в ряде СМИ, а также была озвучена оппозиционными политиками. В соцсетях украинцы выражали поддержку действующему Главнокомандующему ВСУ и возмущались кадровыми изменениями, которые предположительно готовят в Офисе президента.

Протесты под вопросом

О том, к каким социальным последствиям приведет отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — мнения экспертов разделились. Одни считают, что оппозиционные политики воспользуются появившейся возможностью организовать контролируемые волнения внутри страны. Это может привести к попытке организовать уличные протесты с последующим давлением на президента, чтобы тот изменил свое решение. Другие уверены, что так как митинги в военное время запрещены, власти сумеют задействовать репрессивные механизмы еще до попыток оппозиции раскачать общество. Единственное, в чем согласны эксперты — отставка Главнокомандующего ВСУ приведет к резкому падению уровня доверия общества к президенту, так как у Залужного высокая поддержка как в военных, так и гражданских кругах.

"Мне кажется, мы преувеличиваем значимость фигуры Главнокомандующего ВСУ в социальном ключе. Фактически, он всего лишь один из подчиненных Верховного Главнокомандующего. А потому к ротации нужно относиться спокойнее. То, что происходит вокруг его отставки — искусственно раздутая кампания, подогреваемая старыми политиками, которые хотят воспользоваться информационным поводом, чтобы вернуться в большую игру", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

Эксперт отмечает, что в этом процессе заинтересованы разные политики, которые успели себя проявить в последние несколько недель — это и мэр Киева Виталий Кличко, и нардеп Дмитрий Разумков, и представители "Батьківщини", и пятый президент Украины Петр Поршенко. С помощью конфликта вокруг отставки Залужного, по мнению Постернака, они надеются восстановить и нарастить собственный рейтинг.

Что касается протестов, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, их не будет, так как украинцы понимают, что подобными действиями моментально воспользуется Россия. Однако отставка Залужного приведет к социальным волнениям, которые будут выражаться в нарастание апатии и разочарования в обществе.

"Какая-то часть украинцев, уехавших за границу во время полномасштабного вторжения, не захочет возвращаться в Украину, другие — захотят уехать, как только появится возможность. Это состояние в обществе может длиться как короткий период, так и стать долгоиграющим процессом, который найдет выплеск после завершения войны. И даже если активная фаза будет недолгой, это история про отложенные надежды. Президенту это припомнят после войны", — рассуждает в беседе с Фокусом Рейтерович.

Все быстро успокоится

Эксперты прогнозируют, что ротация военного руководства с высокой вероятностью произойдет в ближайший месяц. Это подтверждает одобрительный сигнал из Белого дома — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CBS, что американцы не будут вмешиваться в кадровые перестановки в Украине, так как это суверенное право Киева и президента Украины принимать собственные решения.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", — отметил Салливан.

По словам Рейтеровича, скорее всего политическое руководство страны не станет серьезно аргументировать необходимость отставки Главнокомандующего. В Офисе президента, вероятно, руководствуются политическими перспективами и рассчитывают, что конфликт быстро затихнет, как это было с другими кадровыми решениями во время войны.

"Вероятно, в ОП считают, что отставка Залужного принесет меньше проблем, чем если этого не сделать. Я обратил внимание, что каналы, близкие к ОП, уже предостерегают Главнокомандующего не идти в политику после отставки, потому что это будет большой ошибкой. Думаю, 100% отставка будет. Возможно, в ближайшие пару недель, до весны. Логика такая — нужно сделать это сейчас, потому что если Украине передадут F-16 и удастся достичь изменений на фронте, это можно будет приписать новому Главнокомандующему", — говорит политолог.

Фокус ранее писал, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. Отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров.

Также Фокус отмечал, что, по информации The Times, Зеленский предлагал генералу другую должность, но тот отказался.