Ядерное топливо на исходе: что происходит на ЗАЭС и чем угрожает

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС «хрупкая». Причина в том, что заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива. Опрошенные Фокусом эксперты уверяют, что это не повод для паники и ожидания скорой радиационной катастрофы.

На Запорожской атомной электростанции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на брифинге с министром энергетики Украины Германом Галущенко назвал ситуацию "хрупкой".

"Я бы описал ситуацию на станции как "деликатный баланс", то есть она очень хрупкая", – заявил он.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что будет договариваться с Россией об оценке состояния топлива во время своей поездки в Москву.

По словам министра Галущенко, производитель топлива должен сказать, возможно ли его эксплуатировать за пределами реакторов.

"Это сложный вопрос. Если невозможно, нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы", – добавил Галущенко.

В запасе 10 лет

По словам доктора технических наук, физика-ядерщика Владимира Борисенко, ядерное топливо могут эксплуатировать в условиях активной зоны, согласно техническим нормам, до шести календарных лет. После этого топливо выгружают и хранят в бассейнах выдержки под слоем воды до 10 лет.

"Топливо, которое находилось в активной зоне во время оккупации и работало до сентября 2022 года, оно может уже не удовлетворять техническим условиям. Но это не настолько критично, потому что после истечения срока, топливо еще сохраняется в бассейнах выдержки топлива возле реактора под слоем воды на протяжении 7-10 лет. Потому формально, завершение срока эксплуатации — это причина, чтобы специалисты беспокоились", — говорит Фокусу Борисенко.

Что касается ядерной безопасности, по словам эксперта, с учетом сегодняшней ситуации на станции, нет разницы, где хранить топливо — в бассейной выдержке или в активной зоне, так как в обозримом будущем энергоблоки не собираются запускать.

"Технологический цикл эксплуатации топлива следующий — оно приезжает на атомный реактор, его загружают, четыре года оно работает в активной зоне, а после его выгружают в реакторный бассейн выдержки и хранят еще до 10 лет под водяным слоем. С топливом происходят соответствующие процессы, после чего его можно хранить без водяного охлаждения на воздухе в сухих контейнерах хранения", — отмечает эксперт.

По словам Борисенко, когда работу станции возобновят, у персонала будет достаточно времени, чтобы изучить все вопросы.

"Когда станцию попытаются снова запустить, топливо будет выгружено, получит статус отработанного, и его не будут использовать", — добавляет Борисенко.

Напомним, в "Энергоатоме" сообщали, что после истечения шестилетнего срока пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах оккупированной Запорожской АЭС, его последующая эксплуатация может привести к разрушению целостности топливных элементов. Как следствие, это может стать причиной радиационной аварии.

Министр Галущеко отмечал в конце января, что ситуация на станции постоянно ухудшается, так как оккупанты скрывают фактическое положение дел. Потому безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС.

Фокус также писал 6 декабря 2023 года, что российские оккупанты едва не вызвали выброс ядерного топлива на ЗАЭС. На атомной станции исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ, а перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена.