Тоннели и коммуникации как признак боев в городах: что происходит в секторе Газа, — Давид Шарп

Сейчас ЦАХАЛ готовится зачищать тоннели в городе Хан-Юнис, где могут прятать заложников. Любой армии во время боев в застроенных территориях надо помнить о возможности использования врагом подземных коммуникаций, говорит израильский военный обозреватель.

Любая армия мира должна помнить, что в случае боев в городах всегда есть риск использования подземной инфраструктуры врагом. Также надо самому удачно уметь использовать подземные коммуникации, чтобы они дали преимущество для наступления. Об этом в интервью Фокусу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Надо обязательно принимать во внимание, что враг может с помощью инженерной техники вырыть какие-то подземные проходы. Это было очень популярным в давние времена во время войн, остается актуальной темой и сейчас, считает эксперт.

"Особенно опасность подкопов и рытья тоннелей возрастает во время позиционных войн, когда позиции двух сторон долгое время остаются неизменными, — отмечает Шарп, — Тогда противник может пытаться искать нестандартные способы изменить ситуацию, в том числе благодаря подкопам. Следовательно, нужно большое время уделять разведке".

По словам специалиста, при наличии большого количества подземных коммуникаций, чтобы предупредить возможность продвижения врага, надо заливать их водой или использовать роботов, а так же служебных собак для проверки.

Что касается ситуации в самом Израиле, то в настоящее время, по словам Шарпа, в северной части Газы общевойсковая часть операции уже завершилась. Израильская армия отделила ее от основной части сектора и проводит там зачистки.

"В северной части сейчас находится около 150 тысяч местного населения, что затрудняет операции по выявлению остатков подразделений ХАМАСа, — акцентирует военный обозреватель, — На этой территории продолжают скрываться несколько тысяч дезорганизованных боевиков, что составляет треть от общего количества с начала войны".

На юге в городе Хан-Юнис продолжает действовать израильская армия, которая готовится к зачистке подземных тоннелей, длина которых достигает 160 километров и где террористы могут прятать заложников. Это заставляет армию обороны Израиля действовать очень осторожно и не использовать мощные удары, отмечает Давид Шарп.

По поводу блокирования пакета помощи Украине и Израилю со стороны США военный обозреватель отмечает, что этот пакет так или иначе будет принят. Израиль, по его словам, не был идеально подготовлен к войне с ХАМАСом, но Украине помощь нужна больше и скорее.

Полное интервью с Давидом Шарпом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 7 января ЦАХАЛ обнаружил подземное производство крылатых ракет боевиков ХАМАСа. До этого считалось, что группировка производила ПТРК, ПЗРК, беспилотники, но не крылатые ракеты. Однако пока неизвестно, успели ли боевики их разработать.