СБУ обнаруживает схроны оккупантов: РФ оставляет их для своих диверсантов из числа украинцев, — Виктор Ягун

У Нацполиции есть список из 900 бывших сотрудников, которые перешли на сторону врага. Из них могут формировать группы диверсантов, говорит генерал-майор запаса СБУ.

Схроны с оружием и взрывчаткой, которые все еще находит СБУ на Киевщине являются старыми запасами, которые оккупанты оставили после себя, отступая из области. Это обычная практика, когда армия оставляет такие тайники, чтобы потом подпитывать диверсантов или коллаборационистов или свою агентуру. Интересно, что даже иногда находят схроны времен Второй мировой войны. Об этом в интервью Фокусу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Он отмечает, что недаром и ВСУ, и ГСЧС постоянно предупреждают украинцев не заходить в леса, которые находились под оккупацией, ведь там можно наткнуться на неприятные сюрпризы, которые могут взорваться. Кроме того, россияне подобные тайники могли заминировать, говорит Ягун.

"Саперы постоянно работают над разминированием территории Украины с помощью техники и собак, поэтому удается находить такие опасные схроны, — отмечает генерал-майор запаса, — Значительную часть схронов удавалось найти во время деоккупации некоторых территорий Донецкой области еще в 2014-2015 годах".

Сейчас вражеские ДРГ пытаются продвигаться через северные границы Украины со стороны РФ, отмечает Виктор Ягун. Особое внимание диверсанты уделяют Черниговской и Сумской областях, где происходят периодические боестолкновения на глубине 5-10 км вглубь Украины. Однако пока нет информации, чтобы белорусы пропускали ДРГ россиян через свою границу для атак на Киевщину.

"Надо не забывать, что для врага Киев остается одной из приоритетных целей, поэтому не надо игнорировать предупреждения СБУ и ВСУ о возможном появлении диверсантов, — акцентирует эксперт, — Подобные группы могут формироваться из граждан Украины, даже из бывших правоохранителей или военных, имеющих соответствующую подготовку".

По словам Виктора Ягуна, Нацполиция уже имеет список из 900 бывших сотрудников, которые предали Украину и перешли на сторону врага. Именно из них могут формироваться подобные ДРГ, отмечает он. Поэтому любая информация о подозрительных людях должна быть предоставлена гражданами в полицию или СБУ.

Полное интервью с Виктором Ягуном вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 30 ноября 2023 года пограничники Краматорского отряда нашли на деоккупированной Харьковщине боеприпасы, которые оккупанты спрятали в тайнике. Среди находок был снаряд к РСЗО БМ-27 "Ураган".

Находили правоохранители похожие схроны и в Херсоне. На территории заброшенного здания местного частного предприятия российские военные спрятали 30 минометных и якорных речных мин и 30 гранатометных выстрелов.