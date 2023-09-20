В Херсоне и Днепропетровской области нашли схроны с оружием россиян, — СБУ

Среди найденных боеприпасов минометные, якорные речные и противопехотные мины, гранатометы и снаряды к системам залпового огня "Град", тысячи патронов разного калибра и др. И все — российского производства.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружила еще два тайных арсенала оружия и боеприпасов в прифронтовых районах на юге и востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

В Херсоне схрон с оружием находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия и, по имеющимся данным, был обустроен российскими военными во время временной оккупации города. В этом тайнике обнаружено более 30 минометных и якорных речных мин и 30 гранатометных выстрелов.

На Днепропетровщине тайник был найден в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района. Здесь было изъято:

15 противопехотных мин, запрещенных к применению международным правом;

почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;

российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-1";

более 11 тысяч патронов различного калибра.

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"Сейчас все изъятые средства поражения направлены на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды Вооруженных Сил Украины. Кроме того, по обоим фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов", — говорится в сообщении.

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Будут переданы ВСУ: в Черниговской области обнаружили два склада с боеприпасами ВС РФ (фото)

Напомним, Фокус писал, что на Харьковщине сотрудники ГБР нашли схрон с тоннами российских боеприпасов.

Кроме того, в Запорожье мужчина готовил теракт против украинских военных и обустроил тайник с боеприпасами под кроватью 6-летней дочери.

В начале лета в деоккупированной Сергеевке нашли тайник оружия и боеприпасов оккупантов. Обнаруженное вооружение уже передали бойцам ВСУ, которые защищают Луганскую область.

Летом прошлого года в Черниговской области обнаружили два склада с боеприпасами российских войск. Их также передали на вооружение Силам обороны.