В Луганской области освободили еще один населенный пункт, — аналитики DeepState (видео)

Деоккупация, по словам экспертов, произошла еще в ноябре прошлого года, однако официальные подтверждения они получили только сейчас. Сотрудники полиции нашли в населенном пункте схрон оружия и боеприпасов ВС РФ.

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В освобожденном селе Сергеевка Луганской области сотрудники правоохранительных органов нашли схрон оружия и боеприпасов оккупантов. Об этом говорится на странице ведомства в социальной сети Facebook 1 июня.

Во время возобновления публичного порядка и безопасности граждан, украинские полицейские Луганской области совместно с сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областях обнаружили вещи, которые оставили после себя российские оккупанты.

Речь идет про схрон оружия и боеприпасов. Они здесь лежали с момента, как противник покинул населенный пункт во время контрнаступления украинских войск.

"В общей сложности правоохранители обнаружили шесть мин, два РПГ, два автомата Калашникова, 13 ручных гранат, 8 запалов ручных гранат, три ударно-дистанционных запала, четыре магазина к АК со 120 патронами калибра 5,45 мм. Следует отметить, что обнаружены смертоносные способы поражения советского и российского производства", — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о квалификации данного события, а также о внесении всех сведений в ЕРДР. Обнаруженное оружие уже было передано бойцам Вооруженных сил Украины, которые защищают Луганскую область.

Аналитики из DeepStateMAP отмечают, что до полномасштабной войны там проживало официально до 20 жителей. На карте видно, что населенный пункт находится под контролем украинских войск.

"Сергеевка в Луганской области освобождена. Правда, уже полгода как. В ноябре мы ждали официальных уведомлений, но их так и не было. На днях СБУ и НПУ там нашли тайник и опубликовали видео с него", — говорится в сообщении.

В освобожденном населенном пункте в Луганской области нашли оружие оккупантов Фото: deepstatemap.live

Напомним, 25 мая сообщалось, что оккупанты возобновили проверки людей в Луганской области. Люди в полицейской форме, как отметил глава ОВА Артем Лысогор, ходят и ищут людей с проукраинской позицией. Помогают им в этом "законсервированные" агенты, после чего их передают в ФСБ.