На Луганщині звільнили ще один населений пункт, — аналітики DeepState (відео)

Деокупація, за словами експертів, відбулася ще у листопаді минулого року, проте офіційні підтвердження вони отримали лише зараз. Співробітники поліції знайшли у населеному пункті схованку зброї та боєприпасів ЗС РФ.

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У звільненому селі Сергіївка Луганської області правоохоронці знайшли схованку зброї та боєприпасів окупантів. Про це йдеться на сторінці відомства у соціальній мережі Facebook 1 червня.

Під час поновлення публічного порядку та безпеки громадян, українські поліцейські Луганської області спільно зі співробітниками СБУ Донецької та Луганської областей виявили речі, які залишили по собі російські окупанти.

Йдеться про схрон зброї та боєприпасів. Вони тут лежали з моменту, коли противник залишив населений пункт під час контрнаступу українських військ.

"Загалом правоохоронці виявили шість мін, два РПГ, два автомати Калашникова, 13 ручних гранат, 8 запалів ручних гранат, три ударно-дистанційні запали, чотири магазини до АК з 120 набоями калібру 5,45 мм. Слід зазначити, що виявлені смертоносні засоби ураження радянського та російського виробництва", — йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники правоохоронних органів вирішують питання про кваліфікацію цієї події, а також про внесення всіх відомостей до ЄРДР. Виявлену зброю вже передали бійцям Збройних сил України, які захищають Луганську область.

Аналітики з DeepStateMAP зазначають, що до повномасштабної війни там мешкало офіційно до 20 мешканців. На карті видно, що село знаходиться під контролем українських військ.

"Сергіївку на Луганщині звільнено. Щоправда, вже півроку як. У листопаді ми чекали офіційних повідомлень, але їх так і не було. На днях СБУ та НПУ там знайшли схрон і опублікували відео з нього", — йдеться у повідомленні.

У звільненому населеному пункті на Луганщині знайшли зброю окупантів Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що окупанти відновили перевірки людей у Луганській області. Люди у поліцейській формі, як зазначив голова ОВА Артем Лисогор, ходять та шукають людей із проукраїнською позицією. Допомагають їм у цьому "законсервовані" агенти, після чого їх передають до ФСБ.