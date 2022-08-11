Будут переданы ВСУ: в Черниговской области обнаружили два склада с боеприпасами ВС РФ (фото)

Схроны были спрятаны в селах региона, в них были найдены мины, боеприпасы к пушкам, снаряженный магазин к гранатомету и противотанковая управляемая ракета "Фагот".

Правоохранители продолжают находить российские склады с боеприпасами на освобожденной территории Украины. 10 августа пограничники, совместно с полицией и СБУ обнаружили еще 2 схрона с боеприпасами в Черниговской области. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Первый тайник россиян нашли в заброшенном здании села Семеновской общины. Там был ящик, спрятанный за обшивкой стены, а в нем находились:

противотанковая управляемая ракета "Фагот";

три минометные мины калибра 120 мм;

снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.

Второй склад с боеприпасами находился на окраине села Михайло-Коцюбинской территориальной громады. Там были найдены:

1200 боеприпасов калибров 7,62 и 12,7 мм;

30 боеприпасов к пушкам калибра 20 мм.

Сейчас все оружие проверяют эксперты. Все, что окажется пригодным, будет передано подразделениям Вооруженных сил Украины.

Напомним, 2 августа в ГУР рассказали, что на оккупированной части Херсонской области подорвался эшелон с российскими боеприпасами. Взрыв произошел на ЖД-странции "Каланчак" из-за неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который мог возникнуть при попытке создания россиянами дымовой завесы.

Ранее, 13 апреля Нацгвардия обнаружила большой схрон с боеприпасами в Киевской области. В нем было 100 ящиков со снарядами 125 калибра.