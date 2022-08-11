Передадуть ЗСУ: на Чернігівщині виявили два склади з боєприпасами ЗС РФ (фото)

Схрони були сховані в селах регіону, у них знайшли міни, боєприпаси до гармат, споряджений магазин до гранатомета та протитанкова керована ракета "Фагот".

Правоохоронці продовжують знаходити російські склади із боєприпасами на звільненій території України. 10 серпня прикордонники, спільно з поліцією та СБУ виявили ще 2 схрони з боєприпасами у Чернігівській області. Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Першу схованку росіян знайшли у покинутій будівлі села Семенівської громади. Там була скринька, захована за обшивкою стіни, а в ній знаходилися:

протитанкова керована ракета "Фагот";

три мінометні міни калібру 120 мм;

споряджений магазин до автоматичного верстатного гранатомета АГС-17.

Другий склад із боєприпасами знаходився на околиці села Михайло-Коцюбинської територіальної громади. Там було знайдено:

1200 боєприпасів калібрів 7,62 та 12,7 мм;

30 боєприпасів до гармат калібру 20 мм.

Наразі всю зброю перевіряють експерти. Все, що виявиться придатним, передадуть підрозділам Збройних Сил України.

Нагадаємо, 2 серпня у ГУР розповіли, що на окупованій частині Херсонської області підірвався ешелон із російськими боєприпасами. Вибух стався на залізничній станції "Каланчак" через необережне поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, яка могла виникнути при спробі створення росіянами димової завіси.

Раніше, 13 квітня Нацгвардія виявила великий схрон з боєприпасами в Київській області. У ньому було 100 ящиків із снарядами 125 калібру.