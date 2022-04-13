100 ящиків із боєприпасами. Нацгвардія виявила великий схрон

У селі Королівка Київської області бійці Національної гвардії знайшли склад із снарядами 125 калібру, обладнаний росіянами.

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У селі Королівка Бучанського району Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад із боєприпасами, повідомляє пресслужба Нацгвардії. Бійці знайшли майже 100 ящиків із снарядами 125 калібру.

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У пресслужбі зазначають, що в населених пунктах Київської області окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, також у регіоні можлива робота диверсійно-розвідувальних груп противника. Убезпечити місцевих жителів дозволяють запровадження комендантської години та патрулювання звільненої території.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, що робити, якщо ви знайшли боєприпаси, які не розірвалися. Вибухотехніки Національної поліції України спільно з британською організацією Friends of Ukraine EOD "Друзі України" запустили ресурс Ukraine CAT-UXO, за допомогою якого українці зможуть дізнатися про правильний алгоритм дій на цей випадок.

Також Фокус писав, що російські війська закидають Харків пластиковими мінами із таймером. Їх дистанційно розкидали в Індустріальному, Київському, Немишлянському й інших районах міста. Міни уповільненої дії небезпечні тим, що можуть розірватися будь-якої миті.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що під час відступу росіяни влаштовують мінні пастки. За її словами, у приватному секторі Ірпеня співробітники ДСНС виявили протипіхотну міну МОН-90, заховану в картатій сумці. Омбудсмен зазначила, що російські війська продовжують застосовувати проти мирного населення та цивільних об'єктів зброю, суворо заборонену Женевськими конвенціями та спеціальними міжнародними актами.