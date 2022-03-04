Що робити, якщо ви знайшли боєприпаси, що не вибухнули: інструкція від Нацполіції

Відомство створило спеціальний сайт для українських громадян, які перебувають під обстрілами військ РФ.

Вибухотехніки Національної поліції України спільно з британською організацією Friends of Ukraine EOD "Друзі України" запустили ресурс Ukraine CAT-UXO, за допомогою якого українці зможуть дізнатися про правильний алгоритм дій у разі виявлення нерозірваних боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Telegram.

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На сайті наведено порядок дій та правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

"Сайт створений для допомоги українським громадянам, які перебувають під обстрілами ворожих снарядів. Адже колективне знання допоможе врятувати людські життя", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Ресурс навчає, як визначити ризики вибухонебезпечності, фіксувати місця вибухонебезпечності та куди повідомити про знайдений снаряд, щоб його розмінували. Також є інформація про порядок дій цивільних осіб та правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Сайт має електронну форму, за допомогою якої можна залишити інформацію про знайдені небезпечні предмети. Так українці можуть повідомити про місцеперебування нерозірваних боєприпасів.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ обстріляли село під Києвом, є жертви. В селі Мархалівка Київської області російські окупанти обстріляли житлові будинки сьогодні близько 15:25. Внаслідок авіаудару почалася пожежа у восьми будинках. Через обстріл загинуло п'ятеро людей, також троє мирних жителів потрапили під завали, зокрема й діти.

Також в Ірпені російські окупанти снарядами розбомбили багатоповерховий будинок. За лічені секунди багатоповерховий будинок у місті розбомбили війська країни-агресора.