Что делать, если вы нашли невзорвавшиеся боеприпасы: инструкция от Нацполиции

Ведомство создало специальный сайт для украинских граждан, находящихся под обстрелами войск РФ.

Взрывотехники Национальной полиции Украины совместно с британской организацией Friends of Ukraine EOD "Друзья Украины" запустили ресурс Ukraine CAT-UXO, с помощью которого украинцы смогут узнать правильный алгоритм действий в случае обнаружения неразорванных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Отмечается, что на сайте наведен порядок действий и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

"Сайт создан для помощи находящимся под обстрелами вражеских снарядов украинским гражданам. Ведь коллективное знание поможет спасти человеческие жизни", — говорится в сообщении Нацполиции.

Ресурс обучает, как определить риски взрывоопасности, фиксировать места взрывоопасности и куда сообщить о найденном снаряде, чтобы его разминировали. Также есть информация о порядке действий гражданских лиц и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Сайт располагает электронной формой, с помощью которой можно оставить информацию о найденных опасных предметах. Таким образом, украинцы могут сообщить местонахождение неразорванных боеприпасов.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ обстреляли село под Киевом, есть жертвы. В селе Мархаловка Киевской области российские оккупанты обстреляли жилые дома сегодня около 15:25. В результате авиаудара начался пожар в восьми домах. Из-за обстрела погибло пятеро людей, также трое мирных жителей попали под завалы, в том числе и дети.

Также в Ирпене российские оккупанты снарядами разбомбили многоэтажный дом. За считанные секунды многоэтажный дом в городе был разбомблен войсками страны-агрессора.