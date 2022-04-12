"Замаскували під картату сумку". Росіяни влаштовують мінні пастки

6 252 вибухонебезпечні предмети минулої доби виявили та знищили українські рятувальники. Росіяни мінують будинки, дитячі майданчики та влаштовують пастки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в приватному секторі Ірпеня співробітники ДСНС виявили протипіхотну міну МОН-90, заховану в картатій сумці. За її словами, російські війська продовжують застосовувати проти мирного населення та цивільних об'єктів зброю, суворо заборонену Женевськими конвенціями та спеціальними міжнародними актами.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Уночі 12 квітня фосфорними снарядами обстріляли околиці Сєвєродонецька та Гірного на Луганщині, що призвело до масштабних руйнувань. У Харківській області правоохоронці зафіксували масове використання ворогом мін відкладеної дії. Вони спрацьовують не відразу, а лише в тому випадку, якщо їх зачепить людина. 11 квітня рятувальники знищили понад 80 мін, які виявили на дахах, горищах і навіть на дитячих майданчиках.

"Використання таких видів зброї широкого ураження проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року, — наголосила Людмила Денісова. — Звертаюся до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами учасниками ОБСЄ відповідно до Московського механізму врахувати ці факти воєнних злочинів і порушень РФ прав людини в Україні".

Загалом в Україні за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети. Найбільше в Харківській області (2327 предметів). Також у ДСНС повідомили, що за добу піротехнічні підрозділи 1073 рази виїжджали за викликами в Миколаївській області, у Донецькій було 286 виїздів, у Київській – 624, у Сумській – 224. Усього з початку війни рятувальники знешкодили 54 523 вибухонебезпечні предмети, 1926 авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що російські війська закидають Харків пластиковими мінами з таймером. Ідеться про боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, їхня вага — приблизно півтора кілограма. Такий вибуховий пристрій комплектується таймером і може вибухнути будь-якої миті.

Також Фокус писав, що російські війська використовують для мінування території України новітні "міни-медальйони" із сейсмічним датчиком. Система вловлює вібрації від кроків і приводить у дію бойову частину – при наближенні міна злітає на 1,5 м.