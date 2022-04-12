"Замаскували під картату сумку". Росіяни влаштовують мінні пастки
6 252 вибухонебезпечні предмети минулої доби виявили та знищили українські рятувальники. Росіяни мінують будинки, дитячі майданчики та влаштовують пастки.
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Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в приватному секторі Ірпеня співробітники ДСНС виявили протипіхотну міну МОН-90, заховану в картатій сумці. За її словами, російські війська продовжують застосовувати проти мирного населення та цивільних об'єктів зброю, суворо заборонену Женевськими конвенціями та спеціальними міжнародними актами.
Уночі 12 квітня фосфорними снарядами обстріляли околиці Сєвєродонецька та Гірного на Луганщині, що призвело до масштабних руйнувань. У Харківській області правоохоронці зафіксували масове використання ворогом мін відкладеної дії. Вони спрацьовують не відразу, а лише в тому випадку, якщо їх зачепить людина. 11 квітня рятувальники знищили понад 80 мін, які виявили на дахах, горищах і навіть на дитячих майданчиках.
"Використання таких видів зброї широкого ураження проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року, — наголосила Людмила Денісова. — Звертаюся до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами учасниками ОБСЄ відповідно до Московського механізму врахувати ці факти воєнних злочинів і порушень РФ прав людини в Україні".
Загалом в Україні за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети. Найбільше в Харківській області (2327 предметів). Також у ДСНС повідомили, що за добу піротехнічні підрозділи 1073 рази виїжджали за викликами в Миколаївській області, у Донецькій було 286 виїздів, у Київській – 624, у Сумській – 224. Усього з початку війни рятувальники знешкодили 54 523 вибухонебезпечні предмети, 1926 авіаційних бомб.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що російські війська закидають Харків пластиковими мінами з таймером. Ідеться про боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, їхня вага — приблизно півтора кілограма. Такий вибуховий пристрій комплектується таймером і може вибухнути будь-якої миті.
Також Фокус писав, що російські війська використовують для мінування території України новітні "міни-медальйони" із сейсмічним датчиком. Система вловлює вібрації від кроків і приводить у дію бойову частину – при наближенні міна злітає на 1,5 м.