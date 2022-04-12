"Замаскировали под клетчатую сумку". Россияне устраивают минные ловушки

6 252 взрывоопасных предмета за минувшие сутки обнаружили и уничтожили украинские спасатели. Россияне минируют дома, детские площадки и устраивают ловушки

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в частном секторе Ирпеня сотрудники ГСЧС обнаружили противопехотную мину МОН-90, спрятанную в клетчатой ​​сумке. По ее словам, российские войска продолжают применять против мирного населения и гражданских объектов оружие, строго запрещенное Женевскими конвенциями и специальными международными актами.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Ночью 12 апреля фосфорными снарядами обстреляли окрестности Северодонецка и Горного в Луганской области, что привело к масштабным разрушениям. В Харьковской области сотрудники правоохранительных органов зафиксировали массовое использование врагом мин отложенного действия. Они срабатывают не сразу, а лишь в том случае, если их заденет человек. 11 апреля спасатели уничтожили более 80 мин, которые обнаружили на крышах, чердаках и даже на детских площадках.

"Использование таких видов оружия широкого поражения против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года, — подчеркнула Людмила Денисова. — Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине".

Всего в Украине за минувшие сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета. Больше всего — в Харьковской области (2327 предметов). Также в ГСЧС сообщили, что за сутки пиротехнические подразделения 1073 раза выезжали по вызовам в Николаевской области, в Донецкой – было 286 выездов, в Киевской – 624, в Сумской – 224. Всего с начала войны спасатели обезвредили 54 523 взрывоопасных предмета, в том числе 1 926 авиационных бомб.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что российские войска забрасывают Харьков пластиковыми минами с таймером. Речь идет о боеприпасах с пластиковым корпусом, небольшого размера, их вес — примерно полтора килограмма. Такое взрывное устройство комплектуется таймером и может взорваться в любое мгновение.

Также Фокус писал, что российские войска используют для минирования территории Украины новейшие "мины-медальоны" с сейсмическим датчиком. Система улавливает вибрации от шагов и приводит в действие боевую часть — при приближении мина взлетает на 1,5 м.