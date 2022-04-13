100 ящиков с боеприпасами. Нацгвардия обнаружила большой схрон

В селе Королевка Киевской области бойцы Национальной гвардии нашли склад со снарядами 125 калибра, обустроенный россиянами.

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В селе Королевка Бучанского района Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами, сообщает пресс-служба Нацгвардии. Бойцы нашли около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

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В пресс-службе отмечают, что в населенных пунктах Киевской области оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, также в регионе возможна работа диверсионно-разведывательных групп противника. Обезопасить местных жителей позволяют введение комендантского часа и патрулирование освобожденной территории.

Напомним, ранее Фокус объяснял, что делать, если вы нашли неразорвавшиеся боеприпасы. Взрывотехники Национальной полиции Украины совместно с британской организацией Friends of Ukraine EOD "Друзья Украины" запустили ресурс Ukraine CAT-UXO, с помощью которого украинцы смогут узнать правильный алгоритм действий на этот случай.

Также Фокус писал, что российские войска забрасывают Харьков пластиковыми минами с таймером. Их дистанционно разбросали в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах города. Мины замедленного действия опасны тем, что могут разорваться в любое мгновение.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что во время отступления россияне устраивают минные ловушки. По ее словам, в частном секторе Ирпеня сотрудники ГСЧС обнаружили противопехотную мину МОН-90, спрятанную в клетчатой ​​сумке. Омбудсмен отметила, что российские войска продолжают применять против мирного населения и гражданских объектов оружие, строго запрещенное Женевскими конвенциями и специальными международными актами.