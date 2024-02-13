"Не хватает артиллерии и бронетехники": сможет ли Украина справиться с дефицитом оружия без помощи США

Без 60 млрд долларов помощи от США Украина почувствует нехватку техники и боеприпасов на фронте, считают эксперты. Фокус разбирался, сможет ли Киев справиться с дефицитом оружия.

Американские сенаторы поддержали предложение правительства президента Джо Байдена о выделении около 90 млрд долларов для помощи странам-партнерам — Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 70 сенаторов, 29 — против. Украине из этих средств обещают направить более 60 млрд долларов. Но для этого понадобится поддержка Палаты представителей, где большинство — у республиканцев.

Как известно, выделение помощи блокировалось более четырех месяцев. И пока неясно, поддержат ли предложение правительства президента в Конгрессе. Ранее спикер Палаты представителей Майкл Джонсон дал понять, что заблокирует законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, если в документе не будет решений по миграционному вопросу.

"[В законопроекте] отсутствуют какие-либо изменения в пограничной политике от Сената. Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", — приводили слова Джонсона в издании The Hill.

По оценкам американских чиновников, если Киеву не будут поставлять средства ПВО, запасов хватит лишь до следующего месяца, о чем сообщали в The New York Times.

В то же время в Киеве уверены, что в ближайшие два месяца США проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню. До этого времени у нашей страны достаточно ресурсов.

"На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", — заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Поставки из США

"Давид Арахамия, вероятно, говорил про ракеты для ПВО, когда упоминал о ресурсах. Я не понимаю логику, так как два месяца — это очень большой срок. Если завтра РФ сорвется с цепи и будет обстреливать нас, как в прошлом году, две недели подряд нанося массированные удары, у нас быстро закончатся ракеты. Поэтому невозможно предположить на сколько у нас хватит снарядов", — говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам эксперта, у Киева есть соглашение о поставке ракет для ПВО из других стран, кроме США — Японии, Германии, Франции. Однако, когда говорят о нехватке ресурсов, речь, в первую очередь, идет об экономии.

"Количество ракет, которое нам поставляют — не бесконечно. Япония отправила партию из 100 ракет, а когда отправят новую — неизвестно. Кроме того, Япония договорилась о поставках не напрямую Украине, а через США. Они поставляют американцам, а те — передают нам. Поэтому мы не можем оценить возможности — что они могут нам дать. Экономика наших партнеров работает в режиме мирного времени. Они увеличивают производство, но этот процесс растянут во времени. Например, США за год хотят увеличить производство боеприпасов в два раза. А что насчет Японии — мы не знаем", — рассуждает Жданов.

По словам собеседника Фокуса, помощь от США предназначена для трех направлений: техники и боеприпасов, экипировки для военных и обучения. Из 60 млрд долларов Киев напрямую получит только половину. Остальные выделенные деньги, как отмечает Жданов, США направят в собственный военно-промышленный комплекс.

"Они делают госзаказ для собственного ВПК, чтобы производить боеприпасы и затем направляют оружие нам. Сейчас мы также договорились с Центральной Америкой — они тоже будут поставлять нам комплект советской техники через США. Нам это выгодно, потому что американцы выступают гарантами поставок. Они рассчитываются за технику и оружие деньгами, которые выделяют для Украины", — говорит эксперт.

Однако ракеты для ПВО не единственный ресурс, в котором остро нуждается Украина. Жданов отмечает, что на фронте сильно не хватает артиллерии и бронетехники.

"Запад передал нам всего чуть более 500 стволов. А нам нужно около трех тысяч. Что-то мы покрываем советскими запасами, если их можно еще использовать, потому что у стволов ограничен срок использования. А так мы вынуждены ограничиваться количеством артиллерии и воюем с колес. Все, что нам передали и привезли — все на поле боя. Может, [генерал Валерий] Залужный немного накопил ресурсов, но [главком Александр] Сырский, думаю, не тот, кто будет копить, он будет все бросать в бой, такой у него стиль. Поэтому мы сейчас на голодном пайке. Без помощи США будет дефицит техники и боеприпасов", — отмечает эксперт.

Работа идет

В словах Арахамии о том, что ресурсов хватит на два месяца, есть политический момент. Такие заявления — один из способов дипломатии, направленный на то, чтобы США быстрее рассматривали законопроект о выделении помощи.

"Это сигнал партнерам, что есть проблемы их нужно решить", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Игорь Рейтерович.

Если в Конгрессе не смогут прийти к соглашению относительно более 60 млрд долларов для Украины, Киеву понадобятся альтернативные сценарии. Арахамия упоминал, что Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на четыре года, что дает Украине определенные финансовые средства на ближайшее время.

По словам экспертов, ведется работа по расширению сотрудничества с другими странами НАТО и увеличению помощи от ЕС.

"Может быть, Европа будет покупать у США вооружение и продавать Украине. Это менее оперативно, децентрализовано, но все варианты нужно просчитывать", — добавляет Рейтерович.

Фокус ранее писал, что, по мнению директора Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг, если Конгресс откажется проголосовать за дополнительное финансирование, это "поставит Киев на колени на поле боя" и увеличит вероятность военных побед России.

Также Фокус сообщал, что без финансовой помощи США Киев будут склонять к необходимости сесть за стол переговоров с РФ.