Путин хочет переговоров и может "пожалеть" мобилизованных, чтобы отвести войска из Украины, — военный

Акции жен мобилизованных могут быть своеобразной спецоперацией Кремля, чтобы "добрый царь услышал народ" и завершил войну. К переговорам с Путиным надо подходить с выгодной позиции на фронте, отмечает военный Сергей Братчук.

Своим вторжением в Украину Путин открыл своеобразный ящик Пандоры, учитывая спорные территории самой Российской Федерации. Рассуждая в беседе с Такером Карлсоном о так называемых "исторических землях" он ставит под удар саму РФ, которая через некоторое время распадется на "национальные квартиры". Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Эксперт отметил, что японцы прекрасно помнят о Курильских островах, а китайцы о Владивостоке и Сибири. Зеленский тоже подписал указ по поддержке идентичности украинцев на Кубани и в других областях РФ, которые во времена Российской Империи, а затем СССР жили и живут многие наши земляки.

"Какие бы сигналы не давал Путин в своем интервью американцам верить ему нельзя, — говорит Братчук, — Однако это вполне вписывается в концепцию о весеннем начале переговорного процесса и так или иначе этап переговоров все равно рано или поздно наступит".

Здесь важно понимать, с каких позиций Украина подойдет к этапу переговоров, отмечает военный. Если на уровне страны-победительницы, то это может произойти уже на деоккупированных территориях, а если ситуация заморозится, то Путину это будет выгодно для отдыха и ротации армии для следующего нападения.

"Но возможен вариант и своеобразной спецоперации в отношении российского социума со стороны самого Путина, ведь все большую активность набирают собрания жен мобилизованных, — отмечает Братчук, — Путин может воспользоваться этим в качестве того, что "добрый царь пожалел семьи солдат и забрал мужчин с войны"".

Надо понимать, что Путин действительно готов к переговорам, но исключительно со своих позиций на основе захваченных украинских территорий, говорит военный. В то же время у ВСУ позиция не самая лучшая, потому что враг давит по всей линии фронта, но Украине надо выстоять, чтобы подойти к переговорам в достойном состоянии в ситуации на фронте.

Полное интервью с Сергеем Братчуком вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус писал, что в интервью Путин неудачно продемонстрировал свои ревизионистские мотивы, приведя пример Польши, которая, по его мнению, сама виновата в нападении Гитлера. К этому он почему-то добавил необходимость запрета мифического нацизма в Украине, говорит политолог Игорь Рейтерович.