"Перемкнуло после разговора с Путиным": эксперт о странной трансформации Илона Маска (видео)

Ситуация, когда два уважаемых по возрасту политика, которые должны были бы уже быть на пенсии, спорят за президентский пост демонстрирует серьезные проблемы с демократией в США. Это было бы не так важно, если бы многие страны не зависели от поддержки Белого дома, говорит политический обозреватель Максим Несвитайлов.

Илон Маск, который постоянно пытается оправдывать Владимира Путина, к сожалению является достаточно влиятельным лицом на американскую часть социума. Можно считать как одну из самых удачных побед РФ, что Кремлю удалось "завербовать" и промыть мозг такому человеку. Об этом в интервью Фокусу заявил политический эксперт Максим Несвитайлов.

По его словам, можно легко проследить трансформацию Маска из сторонника Украины в сторонника Путина. В начале вторжения российских оккупантов он помогал Украине, а после телефонного разговора с Путиным его словно переключило, отмечает эксперт.

"Видимо, к нему удалось подобрать особые ключики, а еще над ним поработали несколько влиятельных республиканцев, — акцентирует Несвитайлов, — Как изобретатель и ИТ-бизнесмен Маск молодец, но гениальный человек далеко не всегда гениален во всех вопросах и нынешняя позиция Маска это доказывает".

Очевидно, что в политике, международных отношениях или истории Илон Маск не сильно превосходит среднестатистического таксиста, говорит политический обозреватель. Но Маск имеет действительно большое влияние на американскую аудиторию и эту проблему сейчас невозможно игнорировать.

"А еще Маск является одним из самых богатых людей мира, так что политики не будут пренебрегать его мнением ради получения финансирования с его стороны для своего предвыборного штаба, — отмечает эксперт. — А в целом, то что мы видим гонку Трампа и Байдена, говорит о кризисе в американском эстеблишменте".

Откровенно говоря, акцентирует Несвитайлов, два таких уважаемых по возрасту человека уже должны быть на политической пенсии, а не бороться за президентский пост. В нормальном мире социум наблюдал бы за противостоянием тех же Блинкена и Хейли, а то что мы видим сейчас — политическая катастрофа, отмечает он.

В то же время Камала Харрис, которая является вице-президентом, понимает, что является не лучшим представителем от демократов, говорит Несвитайлов, потому что она не имеет поддержки. Очень странно, что демократы не выдвинули Энтони Блинкена, который имеет огромный опыт и уважение среди всех союзников США.

По мнению политического обозревателя, на все это можно было бы не обращать внимание, если бы Украина, Израиль и Тайвань не зависели от помощи США. Поэтому все взгляды сейчас нацелены именно на события в Белом доме.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.