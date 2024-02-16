Последний оппозиционер: будут ли в России бороться с Путиным после смерти Навального

Эксперты называют его последним харизматичным политиком, который представлял опасность для Путина. Фокус разбирался, что ждет российскую оппозицию после смерти Навального.

Федеральная служба исполнения наказания РФ 16 февраля сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывал наказание в колонии "Полярный волк" поселка Харп. Туда его перевели из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области.

"16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", — говорится в заявлении управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Близкие к Кремлю СМИ утверждают, что у оппозиционера якобы оторвался тромб. Ни команда Навального, ни его адвокат пока не подтвердили информацию о смерти политика и не сообщили о причинах его гибели.

Без массовых протестов

Новость о гибели российского оппозиционера Алексея Навального появилась в преддверие президентских выборов. Любая протестная активность в этот период нежелательна для Кремля, где беспокоятся о провалах на фронте, способных повлиять на явку избирателей.

Потому, по словам политолога Олега Постернака, с одной стороны, Москва сделает все, чтобы избежать малейшего намека на массовые волнения.

"Навальный — политический узник, который критиковал режим, а потому воспринимается частью российским населением как личный враг Путина. Его гибель для них будет выглядеть как попытка Кремля свести счеты с оппозицией. Чтобы предотвратить протесты, в Москве будут закидывать информацию о том, что у Навального были проблемы со здоровьем, достанут компропат", — говорит Фокусу Постернак.

С другой стороны, как показывает практика, Кремлю легко удается справиться с любыми попытками зарождающихся протестных движений в РФ. К тому же для масштабных восстаний нужна развитая оппозиционная сетка внутри страны, как была у Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Но ФБК разгромлен, а большая часть оппозиции уехала за границу. Потому Москва при должном подходе сможет преподнести гибель Навального в выгодном для Путина свете.

"Всем понятно, кто убрал [куратора ЧВК Евгения] Пригожина, ценой жизни экипажа самолета. Также все понимали, что дни Навального сочтены после этапирования его из Владимирской области в колонию "Полярный волк". Поэтому говорить о том, что смерть Навального станет началом революции или митингов, которые приведут к дестабилизации внутри страны — не имеет смысла. Скорее наоборот — Кремль может вновь продемонстрировать гибель оппозиционера как силу Путина. Он хитер и держит власть. Даже когда убирает граждан РФ, имеющих политический вес", — продолжает Постернак.

Политолог Владимир Фесенко также считает, что немногочисленные сторонники Навального, оставшиеся в РФ, попытаются активизировать протесты, но вряд ли те перерастут в массовые волнения. Наиболее прогнозируемые последствия гибели политика — оппозиция со временем поймет, что единственный метод борьбы с кремлевским режимом — силовой.

"В 19 веке российская оппозиция уже через это проходило", — рассуждает Фесенко в беседе с Фокусом.

Заменить некому

В преддверии президентских выборов РФ среди зарегистрированных участников нет ни одного, кто мог бы составить минимальную конкуренцию действующему режиму. Антивоенному кандидату Борису Надеждину — отказали в участии. Других подобных кандидатов не было.

В отличие от Надеждина, который, по мнению эксперта, не имел политического веса, Навальный представлял для режима Путина реальную угрозу. По этой причине его отправили в колонию после возвращения в Россию, что в итоге привело к трагическому концу.

"Навальный, как бы мы к нему не относились, так как он фигура противоречивая, в чем-то авторитарная, с имперскими проявлениями, тем не менее он был харизматичным политиком. Надеждин — это симулятор для людей, который за мир. Сам по себе он ничего из себя не представляет. Вариантов в РФ, кто мог бы стать новым лицом оппозиции, просто нет", — рассуждает Фесенко.

Постернак добавляет, что в Кремле Навального воспринимали как весомую фигуру — личного врага Путина. Его триумфальное возвращение в Россию, по мнению эксперта, напугало власть.

"Они думали — арестовать его или нет. Теперь то, что мы видим — завершение истории. Человек рискнул своей жизнью ради борьбы с режимом. Если оппозиция сможет донести эту мысль хоть до части избирателей — будет уже неплохо", — резюмировал Постернак.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти оппозиционера. Глава Кремля в этот момент проходил мимо стенда "Производство и монтаж металлоконструкций" в парке Станкомаш и отреагировал на новость сдержанно.

Ранее эксперты рассуждали, что после президентских выборов в РФ 17 марта в мире еще услышат о Навальном, так как коллективный Запад не признает Путина и захочет сделать из него легитимного представителя России.

Ряд мировых лидеров возложили ответственность за смерть политика на Кремль.