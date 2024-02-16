Авдеевку не спасет помощь США: эксперт спрогнозировал, когда начнется наступление ВС РФ на Часов Яр

Если агрессор захватит Авдеевку — ему будет трудно там удержаться, ведь все фортификационные сооружения разрушены. ВСУ будут отходить на такие позиции, которые позволят и в дальнейшем эффективно истощать армию РФ, говорит аналитик Александр Коваленко.

Даже если в эту минуту США полностью согласуют пакет военной помощи Украине, это никоим образом не изменит ситуацию в Авдеевке. Для прибытия первых партий оружия нужно несколько недель: из США в Европу, а из Европы в Украину. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

Сейчас сложилась такая ситуация, что враг уже зашел в Авдеевку, но возникает вопрос: ВСУ будут попытаться контратаковать или займут более выгодные позиции для обороны, говорит аналитик. Но люди и техника еще нужны в районе Купянска или Часового Яра и даже на правобережье Херсонщины, чтобы поддерживать плацдарм в Крынках.

"Тем более важно знать сколько Украина получит в первом пакете помощи: сколько там будет именно боеприпасов и насколько их хватит, — акцентирует аналитик, — Есть множество аспектов, которые будут влиять на решение по Авдеевке".

По мнению Коваленко, если будет принято решение оставить город, то ВСУ будут отходить на такие позиции, которые позволят и в дальнейшем эффективно истощать армию РФ и уничтожать технику оккупантов. Если враг захватит Авдеевку, то ему понадобится немалое время для ротации собственных группировок, восстановления человеческого ресурса и технической составляющей.

"У врага начнется длительный процесс перегруппировок, хотя оккупанты продолжат давить на Новомихайловку и Часов Яр, — говорит эксперт, — Но основное давление будет приходиться на вторую половину 2024 года".

По словам Коваленко, Авдеевка истощила ресурс армии РФ даже больше, чем это сделал Бахмут. Кроме того, если агрессор захватит Авдеевку, ему будет трудно там удержаться, ведь вся фортификация будет разрушена.

"У России нет проблем с "мясом", но есть проблемы с "железом", — отмечает аналитик, — Именно это и является войной на истощение, когда ВСУ уничтожают не только живую силу, но и технику врага".

Полное интервью с Александром Коваленко вскоре выйдет на ҮоцТцЬе-канале Фокуса.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.