Страны Балтии не спасет линия обороны: как будет действовать Россия, если захочет атаковать (видео)

Фортификационные сооружения и линии обороны должны повысить цену для врага в его цели захватить территории. В случае нападения РФ будет использовать десант, поэтому балтийским странам стоит укреплять свои противовоздушные войска, говорит военный обозреватель Игаль Левин.

Любая имеющаяся линия обороны и любые фортификационные сооружения так или иначе будут уничтожены врагом. Поэтому фортификационные сооружения, которые сейчас активно строят страны Балтии, не смогут на 100% спасти их от нападения России. Об этом в интервью рассказал Игаль Левин, редактор военного Фокуса и израильский военный обозреватель.

Линия обороны всегда будет прорвана и этой аксиоме учат младших офицеров ЦАХАЛа, говорит Левин. Но такие фортификации очень нужны, чтобы замедлить продвижение врага и чтобы оккупанты понесли наибольшие потери, пытаясь препятствия пройти.

"Страны Балтии прекрасно понимают, что врагу так или иначе удастся продвинуться вглубь территории, но есть задача, чтобы россияне в нападении потеряли не 1000 бойцов, а в десять раз больше, — говорит Левин, — Речь идет не о неприступной стене, а о высокой стоимости для оккупантов захвата территорий и времени для подготовки своих ресурсов для сопротивления".

Основной проблемой, по мнению Левина, является то, что в случае нападения на балтийские страны Россия будет использовать аэромобильный десант, как это в свое время она сделала под Киевом. Учитывая небольшую территорию Латвии, Литвы и Эстонии сделать это будет не так уж и сложно.

"Забросив десант вглубь территории, не займет много времени, чтобы основные силы прорыва соединились с десантниками, захватив половину страны, — отмечает военный обозреватель, — Вообще использование именно большого количества десанта является своеобразным почерком военной логики времен СССР, который использует сейчас и Россия".

Линия обороны стран Балтии Фото: The Times

Конечно, отмечает Левин, странам Балтии стоит, кроме линий обороны, усиливать противовоздушные войска и тренировать мобильные группы с ПЗРК, которые могут сбивать самолеты или вертолеты с российским десантом. Именно благодаря мобильным группам Украина удачно противостоит налетам тех же "Шахедов".

Напомним, 9 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции заявила, что Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины.