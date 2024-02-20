Оккупанты провалили сразу две разведки боем в Работино: аналитик о следующих действиях армии РФ

Накануне перевыборов Путина оккупантам не удалось развить свой успех под Авдеевкой. Жестко опалились под Работино, но дальше попытаются наступать еще и на Крынки, отмечает аналитик Александр Коваленко.

Врагу не удалось нахрапом взять Работино и успех после заброски "мясом" Авдеевки в Донецкой области первые атаки российских оккупантов были успешно отбиты. Вообще проводить масштабные наступления накануне выборов Путина не является удачным шагом, ведь провалы в операциях могут перекрыть военные успехи, которые были накануне. Такой комментарий в интервью Фокусу дал военный аналитик Александр Коваленко.

По словам аналитика, первая и вторая попытки разведки боем для российских оккупантов завершились большими потерями. Хотя риски на этом участке наблюдаются, но армии РФ не удалось с первой волны добиться хоть какого-то успеха.

"Сейчас враг будет пытаться наступать сразу на двух направлениях: на Работино и на Крынки, — акцентирует Коваленко, — Вообще ситуация в Крынках (левый берег Херсонщины) уникальная — россиянам не удается много месяцев выбить украинский пехотный контингент с плацдарма".

Это происходит благодаря тотальному контролю логистики врага со стороны разведки и артиллерии ВСУ, отмечает эксперт. Вся вражеская техника сразу уничтожается как пушками, так и дронами.

"Украинская артиллерия настолько пристрелялась к левому берегу, что фактически даже не используя современные точные образцы артсистем ВСУ точными ударами уничтожает вражеские позиции и технику, — отмечает аналитик, — У Крынок для армии РФ действительно сложилась позорная ситуация".

При этом, по информации Коваленко, плацдарм в Крынках продолжает понемногу расширяться. Если дальнобойная артиллерия сможет перерезать полностью несколько путей подвоза боеприпасов, то россиянам на этом направлении будет еще хуже.

Полный разговор с Александром Коваленко вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что на Левобережье Херсонской области российские оккупанты реализуют "мясные штурмы" без использования техники.