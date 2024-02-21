Оккупантам в Авдеевке могли помогать "ждуны": в Украине еще есть "спящие агенты" РФ (видео)

Россияне в соцсетях жалуются об отсутствии картинки с колоннами подбитой украинской бронетехники, а также понимают, что взятие Авдеевки с огромными потерями были чисто политическим решением для удовлетворения Кремля, отмечает военный эксперт Иван Ступаков.

Радость от захваченной Авдеевки в Донецкой области есть только у российских пропагандистов, но не у блогеров. Они жалуются на большие потери и на то, что ВСУ успешно и без больших потерь оставили город, отойдя на новые позиции. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступаков.

По его словам, трагически отметилась очередная ложь россиян, которые обещали подобрать украинских раненых и включить их в фонд обмена пленными. Вместо этого украинцев расстреляли.

"Между тем российские военные хоть прямо и не называют потери армии РФ в Авдеевке, но отмечают, что они кратны потерям в Бахмуте, — акцентирует Ступаков, — По доступным данным, которые гуляют в интернете можно предположить, что оккупанты потеряли не менее 4 тысяч своих воинов, некоторые говорят, что 13 тысяч, а Генштаб ВСУ приводил данные по общему количеству потерь россиян вместе с ранеными, пропавшими без вести и пленными в 47 тысяч".

А еще россияне в соцсетях жалуются об отсутствии картинки с колоннами подбитой украинской бронетехники, а также понимают, что взятие Авдеевки с огромными потерями были чисто политическим решением для удовлетворения Кремля, отмечает военный эксперт.

По словам Ивана Ступакова, хотя всех гражданских, кто отказался эвакуироваться из Авдеевки, нельзя записывать в "ждуны", но некоторые из них действительно могли способствовать удачному продвижению войск оккупантов в городе. Обидно, отмечает бывший сотрудник СБУ, но "ждуны" есть везде и даже на западе Украины их выявляли.

"Трудно в каждом гражданском распознать информатора, например в бабушке, которая идет по улице ничего не фотографируя, — отмечает Ступаков, — А эта бабушка могла просто запомнить локацию наших войск или подразделений и донести врагу".

Однако украинские военные тоже пытаются дезорганизовать "ждунов", которые отслеживают перемещение техники. Например, говорит Ступаков, могут гонять колонны боевых машин взад-вперед несколько раз, чтобы информатор не мог понять сколько их на самом деле и куда действительно они движутся.

Эксперт отмечает, что в Украине есть еще спящие агенты россиян, которые были завербованы еще в нулевые годы. Однажды к ним звонят с секретной фразой и предлагают сделать какую-то мелочь все больше и больше привлекая их к полной измене государства.

Напомним, в 3-й ОШБр назвали основное направление наступления ВС РФ после Авдеевки. Украинские военные после отхода из Авдеевки Донецкой области заняли определенные рубежи обороны. Сейчас происходят интенсивные бои, однако не такие "жестокие", как были в городе, отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.