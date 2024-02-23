Из протестов польских фермеров торчат "уши Москвы": ЕС не может или не хочет разобраться с этим (видео)

Поддержка некоторых представителей польской власти позволяет безнаказанно протестующим высыпать зерно и портить украинские грузовики. На второй год войны самым слабым тылом в Европе оказалась не Украина, а именно "западные партнеры", говорит политолог Петр Лещук.

Перекрытие пунктов пропуска на границе с Польшей со стороны местных фермеров могут прекратиться только в том случае, если власти страны захотят что-то с ними сделать. В польском правительстве есть люди, которые поддерживают эти акции протеста и высказываются на эту тему, а потому именно и происходят подобные акции. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политолог Петр Лещук.

Именно поддержка некоторых представителей польской власти позволяет безнаказанно протестующим портить частную собственность, высыпать зерно на дороги и угрожать водителям, отмечает эксперт. В любом государстве это является нарушением закона.

"При этом в этих акциях уже почти не прикрыто торчат уши России, — акцентирует Лещук, — На месте поляков надо задуматься, ведь появление людей с призывами к Путину разобраться с Украиной и красными флагами СССР ничего хорошего государству не предвещает. Тем более РФ не прекращает угрожать Польше".

То же фото польского фермера с призывом к Путину "навести порядок в Украине и Брюсселе" Фото: Twitter

В случае российской агрессии подобные люди с плакатами первыми бегут к врагу на службу в качестве коллаборационистов, говорит политолог. Именно они наводят вражеские ракеты и сдают диспозиции армии страны оккупантам.

Хотя в Правительстве Польши действительно есть немало сил, которые поддерживают Украину и понимают всю опасность оккупации Украины для себя, там немало и представителей различных фермерских движений, ведь фермерство является мощной экономической силой в стране, отмечает Лещук.

"А еще критичным является то, что фермеры стали блокировать не только зерно, но и транспорт с оружием, направляющийся в Украину, — акцентирует политолог, — Это типичный удар в спину Украине и выстрел в ногу самим себе".

По мнению политолога, вопрос поставок зерна очень важен для обеспечения взаимодействия Украины и ЕС, ведь, например, высыпанное на дорогу зерно должно было попасть в Германию. Конечно, поставки продукции в ЕС является вопросом всего ЕС, но свои требования польские фермеры демонстрируют не под стенами Европарламента в Брюсселе, а на границе с Украиной.

"Кроме того, вскоре состоятся выборы в Европарламент, то кто мешает тем же польским фермерам выбрать политические силы, которые будут там их поддерживать, — отмечает Лещук — Пусть они и пересматривают вопрос каких-то квот и т.д. Но устраивать беспорядки и погромы на границе недопустимо".

По впечатлению политолога, на второй год войны самым слабым тылом в Европе оказалась не Украина, а именно "западные партнеры". Тотальное влияние России на политиков и процессы в ЕС ярко сейчас себя демонстрирует. Иногда кажется, что ЕС не хочет и не может ничего сделать с засильем кремлевских провокаторов.

Напоминаем, 21 февраля президент Зеленский отреагировал на события на польско-украинской границе: предложил чиновникам встретиться прямо на КПП. Незадолго перед этим протестующие сбили замки с грузовиков и грузовых вагонов и высыпали украинское зерно под открытым небом.