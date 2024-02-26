Срочников могут насильно забирать на контракт: депортировать украинцев из ЕС не будут, — адвокат (видео)

Кроме ревизии вооруженных сил в поисках тех, кто еще не был на фронте и привлекать военных пенсионеров политики должны собственным примером демонстрировать необходимость мобилизации, отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Правки в законопроект о мобилизации не предусматривают полноценного увольнения из рядов ВСУ тех, кто уже превысил все нормы срочной службы. Таких людей действительно могут загнать на контракт через два месяца после своеобразного отдыха. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его мнению, такие манипулирования нормами закона недопустимы, ведь уволенные бойцы, которые два года рисковали собственной жизнью, имеют все права на образование, завести семью, детей и на социальные гарантии. Такие возможности манипулировать только еще больше разочаровывают украинский социум в необходимости мобилизации.

"Необходимое количество людей для мобилизации можно брать у партнеров, ведь мы подписали гарантии безопасности со многими европейскими странами, — говорит Кравец, — Если их представители, из того же МВФ, приезжают к нам и рассказывают о необходимости поднятия налогов, то пусть помогают и солдатами".

Ростислав Кравец отмечает, что ни одна европейская или другая цивилизованная страна не будет депортировать украинских беженцев, ведь это незаконно. Все подобные разговоры не более чем политические разговоры, имеющие целью запугать общество.

Кроме того, чтобы проводить ревизию вооруженных сил в поисках тех, кто еще не был на фронте и привлекать военных пенсионеров политики должны собственным примером демонстрировать необходимость мобилизации, отмечает адвокат. У нас депутатов, которые пошли в ВСУ, можно пересчитать на пальцах одной руки, отмечает он. То же касается и руководства министерств или ведомств.

"Что уж говорить о членах семей депутатов, имеющих призывной возраст. Они все выехали за пределы Украины, — отмечает Кравец, — Причем выехали за несколько дней до того, как началась война".

Пока не будет личного примера со стороны власти украинцы будут деморализованы, считает адвокат. Кстати, ни одна из украинских депутаток не встала на воинский учет, как положено, отмечает Кравец.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации, противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, установках и учебных заведениях.