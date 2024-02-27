РФ наступает по инерции и готова унижаться перед КНДР, — эксперт о ситуации на фронте (видео)

Поставка снарядов для оккупантов крайне важна, ведь в этой войне имеет огромное значение именно плотность огня. РФ готова на все ради этой цели, говорит военный обозреватель Давид Шарп.

Количество личного состава и снарядов, которые превышают показатели в ВСУ, сохранились в армии оккупантов, поэтому они сейчас пытаются закрепить успех атакуя на разных направлениях сразу после захвата Авдеевки. Но здесь можно говорить не столько о военном кураже, сколько об инерционности продвижения. Об этом в интервью Фокусу заявил военный обозреватель Давид Шарп.

Он отмечает, что подобного локального преимущества под Авдеевкой россиянам удалось достичь благодаря конфигурации фронта на этом участке. Подобные инерционные наступления могут прекратиться, если Силы обороны Украины отойдут на заранее подготовленные рубежи обороны и тогда линия фронта уравняется.

"Что касается снарядов из Северной Кореи, то надо понимать, что сразу эта страна не может переправить в РФ такое количество боеприпасов, — отмечает Шарп, — Здесь может идти речь о всей поставке в течение длительного времени. А еще есть данные, что Россия выкупала минометные снаряды даже у Бирмы, которую сама туда когда-то продавала".

По словам военного обозревателя, поставки снарядов для оккупантов крайне важны, ведь в этой войне имеет огромное значение именно плотность огня. Если РФ может благодаря поставкам из КНДР хотя бы 10 тысяч снарядов ежемесячно увеличить плотность огня, то будет это делать, даже несмотря на необходимость унижаться перед Северной Кореей.

Что касается возможного объявления 28 февраля 2024 года обращения властей так называемой ПМР к Путину с просьбой присоединения к РФ, то, по мнению Давида Шарпа, это сомнительная идея. Хотя Путин давно мечтает прорубить коридор в Приднестровье, но у него сейчас основная задача взять Клещеевку, а об Одессе оккупанты забыли еще в 2022 году.

"Сегодня для Кремля это за пределами возможности, учитывая ситуацию на фронте, — говорит военный обозреватель, — Надо, чтобы произошло что-то волшебное и российская армия совершила какой-то технологический скачок выше головы".

Рассчитывать на боеприпасы в поселке Колбасное, что на Приднестровье тоже не стоит, ведь срок их хранения давно истек, отмечает эксперт. Большой вопрос и относительно условий хранения этих снарядов, поэтому вряд ли этот склад интересен в качестве трофея.

Ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются окружить позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции под городом, а ВС РФ забрасывают их КАБами с целью выбить.