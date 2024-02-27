Без Брюсселя не разобраться: как решить зерновую проблему между Польшей и Украиной (видео)

Обе стороны должны понимать, что надо идти на уступки друг другу ради общей цели. Границу блокируют не столько польские фермеры, сколько политические силы, которые их подстрекают, говорит аналитик Валентин Гладких.

Проблемы с экспортом украинского зерна и блокирование польскими фермерами границ ЕС две страны не смогут решить самостоятельно. Надо подключать чиновников из Брюсселя. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его мнению, польское правительство до сих пор не смогло найти общий язык со структурами ЕС. К тому же даже если какие-то договоренности с Украиной в этом вопросе будут достигнуты далеко не факт, что Правительство Польши сможет их выполнить.

"Если власть Польши не может повлиять или договориться с фермерами, то это является показателем эрозии государства, — акцентирует Гладких, — Даже большая социальная группа не должна влиять на задекларированные национальные интересы европейской страны".

Аналитик отмечает, что речь идет даже не обо всем сообществе польских фермеров, а лишь ее довольно небольшую часть, которая блокирует границу. И это даже не столько сами фермеры, а политические силы, которые их подстрекают взяв на себя дерзость говорить за всех фермеров Польши. Тем более, что уже речь идет не только о блокировании, а о повреждении частной собственности и порче груза зерна.

"В поисках виновных надо находить баланс и огульно не обвинять себя, — отмечает Гладких, — Да, надо понимать, что пусть Украина и имеет большие латифундии, владельцев больших земельных участков, но польские фермеры все равно воспринимали бы любой экспорт или транзит, как угрозу".

Сегодня можно принять решения, которые могли бы минимизировать те объемы избыточной продукции, которую действительно Украина сегодня экспортирует и из-за которой возникают подобные опасения соседей. Например, можно искать новые рынки сбыта или побудить украинских производителей перерабатывать зерно в продукцию, а не просто его экспортировать, отмечает аналитик.

"Конечно, часть своего поведения мы должны пересмотреть, ведь к Украине тоже есть обоснованные вопросы на эту тему, но это невозможно сделать быстро из-за структурных дисбалансов, которые выстраивались годами, — говорит Гладких, — Однако следует помнить, что две стороны должны найти компромисс для поиска общего решения ради более значительной общественной цели".

Напомним, 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить поставки украинской продукции в Европу. По его словам, Брюссель установил правила для европейских фермеров, которые делают для них производство все дороже.