Не дают деньги "на дроны" не потому что не хотят, а потому что не могут: Гладких о целевой помощи ЕС (видео)

Финансы, которые получает Украина от западных партнеров, представляют собой помощь четко расписанную по расходам на каждую отдельную отрасль. Это целевое выделение средств, говорит аналитик Валентин Гладких.

Выделение Кабмином денег на ремонт дорог или другую инфраструктуру, мотивируя это остатками неиспользованных финансов, не является таким однозначным. Во время войны поддержание макроэкономической стабильности является такой же важной задачей, как и оснащение армии. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Кроме того, средства, которые получает Украина от западных партнеров представляют собой не просто чемодан с долларами или евро, которые можно тратить по своему усмотрению, а четко расписаны по расходам на каждую отдельную отрасль. Это целевое выделение средств, говорит аналитик.

"То есть эти деньги мы не можем тратить на что-то кроме расписанного, но финансы из собственного бюджета можно тратить на все что угодно, — отмечает Гладких, — Например, строя дороги за западные средства государственный бюджет получает налоги, из которых уже и можно покупать дроны или что-то другое на нужды ВСУ".

Однако по мнению аналитика, сейчас надо любые расходы рассматривать только под одним углом зрения — способствуют ли они победе Украины над российскими оккупантами. Но не надо воспринимать любые расходы на нормальную жизнь украинского социума резко негативно, ведь это может быть опосредованным инструментом для получения поступлений в бюджет.

"Не надо думать, что власть что-то себе придумала и не хочет выделять деньги на дроны, — отмечает Гладких, — С целевыми финансами от других государств так не получается. Другой вопрос, если такую финансовую помощь можно было использовать, а она зависла, то это уже другое дело".

Надо еще помнить, что Украина находилась в тридцатилетней стагнации, поэтому моментально переделать организационный аппарат и структуру распределения финансов не всегда быстро получается. К сожалению, невозможно даже в таких критических условиях войны сразу демонстрировать чудеса эффективности, говорит Гладких, но, конечно, надо к этому стремиться.

Ранее Фокус писал о том, что в Украине предлагают отсрочить реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ).