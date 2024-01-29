В Украине могут отложить комплексную реформу БЭБ: что предлагают в правительстве

Кабинет министров предлагает, в частности, чтобы работники Бюро экономической безопасности прошли переаттестацию уже после войны, а заместители директора сделали это незамедлительно.

Related video

На сайте Верховной Рады 29 января 2024 года появились два законопроекта №10439 и №10440 об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Важно

Теперь — официально: Бюро экономической безопасности возглавил Андрей Пащук — детали назначения

Он отметил, что в законопроекте №10439 предлагают изменить процедуру избрания директора Бюро экономической безопасности. Также в документе, как отметил Мельничук, прописаны условия увольнения главы БЭБ. Еще предусматривается, что перед назначением на должность в Бюро кандидат будет проходить проверку на полиграфе (детекторе лжи).

"Правительство предлагает немедленно отправить заместителей директора БЭБ на аттестацию, а для сотрудников Бюро отложить ее до конца войны", — сказано в сообщении.

А в законопроекте №10440 предлагается внести изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты, связанные с деятельностью БЭБ. Например, полномочия для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности хотят отдать БЭБ и НАБУ.

А обыски, в том числе предусматривающие временный доступ к имуществу и документам бизнеса, предлагается проводить исключительно в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что предложение Кабмина является псевдореформой. По его словам, в новом законопроекте №10439 отсутствует норма, которая предусматривала бы перезагрузку БЭБ

"Наоборот, законопроект цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. Перезагрузка перенесена на год после войны. Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать. Законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, то есть принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования", — сказано в его сообщении.

В то же время, как отметил депутат, в законопроекте №10440 были проигнорированы все предложения предпринимателей, которые помогли бы избавить бизнес от давления.

"Все, с чем выходили бизнес-ассоциации, общественность и отдельные народные депутаты, в этом законе не учтены", — подчеркнул Железняк.

Как объяснил он, в документе не учтены следующие предложения:

урегулировать условия подследственности и ответственность за ее нарушение;

запретить оперативным подразделениям СБУ вмешиваться в работу БЭБ;

урегулировать возврат арестованного имущества и вообще арестов;

вопрос обысков;

усилить качества судебного контроля;

Реформа Бюро экономической безопасности: детали

Законопроект №9080, в котором была описана реформа БЭБ, появился на сайте парламента еще в марте 2023 года. Планировалось, в частности, что будет изменена вся конкурсная процедура, которую сделают похожей на процедуру избрания главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). После изменений в комиссии будет девять членов:

два от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО);

два – от Кабмина Украины;

пять — от международных организаций, участвовавших в проведении реформ в Украине в экономической и антикоррупционной сфере.

А основанием для увольнения директора БЭБ будет отрицательное заключение внешней независимой оценки (аудита) о деятельности бюро.

Важно

Украинский бюджет потерял более 3 миллиардов грн из-за необложения криптобирж, — БЭБ

Отметим, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял о полной перезагрузке Бюро экономической безопасности еще до конца 2023 года.