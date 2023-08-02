Украинский бюджет потерял более 3 миллиардов грн из-за необложения криптобирж, — БЭБ

Специалисты проанализировали деятельность криптобирж по трем виртуальным активам, а именно Bitcoin, Ethereum и Tether, общий объем торгов которых достиг более 55 миллиардов долларов.

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За период с 2013 года из-за неурегулированности налогообложения крипторынка государственный бюджет Украины потерял не менее 3 миллиардов гривен налогов от деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что по оценке аналитиков Бюро экономической безопасности общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (BTC, ETH, USDT) за период с 2013 по 2023 годы составляет более 55 миллиардов долларов.

"С транзакций взимается торговая комиссия, которую каждая биржа устанавливает самостоятельно. Как правило — это 0,1 — 1,5% от суммы сделки. Средняя торговая комиссия составляет 0,8% от оборота, что ориентировочно за десять лет составило 445,5 миллиона долларов", — сообщили в БЭБ.

По данным учреждения криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь отсутствует соответствующая нормативная база.

"Есть разные точки зрения на то как должны облагаться налогами эти операции и БЭБ будет действовать в соответствии с принятыми депутатами положениями. Но очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных преступлений", — отметил заместитель Директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук.

В БЭБ напомнили, что 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 2074-ІХ "О виртуальных активах", который регулирует правоотношения в сфере обращения виртуальных активов в Украине, однако до сих пор соответствующие нормы об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами не приняты.

К слову, 4 июля Фокус писал, что все больше компаний и крупных "майнеров" меняют свою модель бизнеса, перенаправляя свое мощное и дорогостоящее оборудование для использования в развитии нейросетей.

Напомним, что 14 апреля, Traders Union определили лучшие криптобиржи в Украине и опубликовали рейтинг компаний, которые уже заслужили доверие клиентов.