Український бюджет втратив понад 3 мільярди грн через неоподаткування криптобірж, — БЕБ

Фахівці проаналізували діяльність криптобірж за трьома віртуальними активами, а саме Bitcoin, Ethereum та Tether, загальний обсяг торгів яких сягнув понад 55 мільярдів доларів.

Related video

За період з 2013 року через неврегульованість оподаткування крипторинку державний бюджет України втратив щонайменше 3 мільярди гривень податків від діяльності криптовалютних бірж. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що за оцінкою аналітиків Бюро економічної безпеки загальний обсяг торгів цих бірж тільки трьома віртуальними активами (BTC, ETH, USDT) за період з 2013 по 2023 роки становить понад 55 мільярдів доларів.

"З транзакцій стягується торгова комісія, яку кожна біржа встановлює самостійно. Як правило – це 0,1 — 1,5% від суми угоди. Середня торгова комісія становить 0,8% від обороту, що орієнтовно за десять років склало 445,5 мільйонів доларів", — повідомили у БЕБ.

За даними установи криптобіржі досі не сплачують податки в Україні, адже відсутня відповідна нормативна база.

"Є різні точки зору на те як повинні оподатковуватися ці операції й БЕБ буде діяти відповідно до ухвалених депутатами положень. Але очевидно, що поки питання затягується, держава продовжує втрачати десятки мільйонів податків щомісяця. Крім того, операції з криптовалютою можуть використовуватися для обходу санкцій, виведення коштів за кордон, незаконного ігорного бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень", – зазначив заступник Директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук.

У БЕБ нагадали, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 2074-ІХ "Про віртуальні активи", який регулює правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україн, однак досі відповідні норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами не прийнято.

До слова, 4 липня Фокус писав, що дедалі більше компаній і великих "майнерів" змінюють свою модель бізнесу, перенаправляючи своє потужне і дороге обладнання для використання в розвитку нейромереж.

Нагадаємо, що 14 квітня, Traders Union визначили найкращі криптобіржі в Україні та опублікували рейтинг компаній, які вже заслужили довіру клієнтів.