Теперь — официально: Бюро экономической безопасности возглавил Андрей Пащук — детали назначения

Бюро экономической безопасности в третий раз получает директора, который назначался Кабмином, а не избран по результатам конкурса. Таким образом, в третий раз не выполнено требование МВФ относительно прозрачных критериев отбора руководителя этой структуры.

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В Бюро экономической безопасности официально сообщили о смене руководства: учреждение получило нового исполняющего обязанности директора БЭБ — им стал Андрей Пащук. О деталях назначения говорится в заметке пресс-службы бюро.

Указывается, что Андрей Пащук начал исполнять обязанности директора БЭБ после увольнения предыдущего руководителя — Эдуарда Федорова. Федорова уволили 14 августа с формулировкой "по соглашению сторон".

Пресс-служба пояснила, что Пащук начал работать в бюро с ноября 2022 года — тогда он стал победителем в конкурсе на государственную службу. С сегодняшнего дня его официально ждут новые задачи — будет координировать и контролировать деятельность БЭБ и обеспечивать выполнение задач, возложенных на бюро соответствующим Законом Украины.

Отметим, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Пащук начал руководить учреждением несколько раньше, чем об этом официально сообщили. С его слов, Эдуард Федоров 17 июля 2023 года ушел в отпуск и его обязанности перешли к заместителю Пащука.

Также нардеп отметил, что изменения в БЭБ происходят слишком часто — "дважды в течение последних трех лет".

Бюро экономической безопасности было создано в 2021 году — с тех пор им руководили следующие должностные лица:

август 2021 г. — Вадим Мельник (глава Государственной фискальной службы) — при его руководстве работу БЭБ признали неудовлетворительной; апрель 2023 г. — Эдуард Федоров; август 2023 г. — Андрей Пащук.

Также стоит отметить, что упорядочение работы Бюро — одно из требований Международного валютного фонда, которое должно выполнить украинское правительство. В частности, предлагают, чтобы директора БЭБ выбирали по конкурсу, а не по решению Кабмина.

Новый директор БЭБ Пащук — что известно

Андрей Пащук родился на Житомирщине, сейчас ему 43 года. По специальности — правовед: окончил сначала Национальную академию внутренних дел, а затем — Академию управления МВД.

Карьера Пащука началась в правоохранительных органах — работал на разных ступенях с 1997 по 2017 год. После этого имел работу в частных структурах — проработал один год.

С 2019 по 2022 — работа в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. С ноября 2022 — заместитель директора Бюро экономической безопасности.

Напоминаем, 15 августа БЭБ объявило о подозрении трем руководителям облгазов, которые, как предполагают, могут быть связаны с олигархом Дмитрием Фирташем. Подозрение объявлено уже при новом исполняющем обязанности директора Бюро, следует из заявлений нардепа Железняка.

Между тем четыре месяца назад предыдущий директор — Эдуард Федоров — анонсировал, что в учреждении произойдет "перезагрузка".