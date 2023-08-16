Тепер - офіційно: Бюро економічної безпеки очолив Андрій Пащук — деталі призначення

Бюро економічної безпеки втретє отримує директора, якого призначав Кабмін, а не обрано за результатами конкурсу. Отже, втретє не виконано вимогу МВФ щодо прозорих критеріїв відбору керівника цієї структури.

Related video

В Бюро економічної безпеки офіційно повідомили про зміну керівництва: установа отримала нового виконувача обов'язків директора БЕБ — ним став Андрій Пащук. Про деталі призначення ідеться у дописі пресслужби бюро.

Вказується, що Андрій Пащук почав виконувати обов'язки директора БЕБ після звільнення попереднього керівника — Едуарда Федорова. Федорова звільнили 14 серпня з формулюванням "за згодою сторін".

Пресслужба пояснила, що Пащук почав працювати в бюро з листопада 2022 року — тоді він став переможцем в конкурсі на державну службу. Відсьогодні його офіційно чекають нові завдання — буде координувати та контролювати діяльність БЕБ і забезпечуватиме виконання завдань, покладених на бюро відповідним Законом України.

Зазначимо, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Пащук почав керувати установою дещо раніше, ніж про це офіційно повідомили З його слів, Едуард Федоров 17 липня 2023 року пішов у відпустку і його обов'язки перейшли до заступника Пащука.

Також нардеп зауважив, що зміни у БЕБ відбуваються надто часто — "двічі протягом останніх трьох років".

Бюро економічної безпеки було створене у 2021 році — з того часу ним керували наступні посадовці:

серпень 2021 р. — Вадим Мельник (очільник Державної фіскальної служби) — за його керівництва роботу БЕБ визнали незадовільною; квітень 2023 р. — Едуард Федоров; серпень 2023 р. — Андрій Пащук.

Також варто наголосити, що впорядкування роботи Бюро — одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку має виконати український Уряд. Зокрема, пропонують, щоб директора БЕБ обирали за конкурсом, а не за рішенням Кабміну.

Новий директор БЕБ Пащук — що відомо

Андрій Пащук народився на Житомирщині, зараз йому 43 роки. За спеціальністю — правознавець: закінчив спершу Національну академію внутрішніх справ, а потім — Академію управління МВС.

Кар'єра Пащука почалась у правоохоронних органах — працював на різних щаблях з 1997 по 2017 рік. Після цього мав роботу у приватних структурах — пропрацював один рік..

З 2019 по 2022 — робота в апараті Ради національної безпеки та оборони. З листопада 2022 — заступник директора Бюро економічної безпеки.

Нагадуємо, 15 серпня БЕБ оголосило про підозру трьом керівникам облгазів, які, як припускають, можуть бути пов'язані з олігархом Дмитром Фірташем. Підозра оголошена вже за нового виконувача обов'язків Бюро, випливає з заяв нардепа Железняка.

Між тим чотири місяці тому попередній директор — Едуард Федоров — анонсував, що в установі відбудеться "перезавантаження".