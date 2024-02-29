Счета и имущество не арестуют? Законопроект о мобилизации теряет резонансные статьи, что останется в итоге

Судя по изменениям текста самого обсуждаемого в Украине законопроекта о мобилизации, большинство противоречивых норм уберут. Вероятно, регистрация электронного кабинета военнообязанного будет по желанию, а блокировку банковских счетов отклонят. Фокус разбирался, как может выглядеть итоговый документ и чем он будет отличаться от действующих норм.

Законопроект о мобилизации получил колоссальное количество правок. C документом стало тяжело работать: только сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. Главный вопрос: как документ будет рассматривать сессионный зал Верховной Рады?

Каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование, благодаря этому рассмотрение может затянуться на недели, рассказывал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

В основном правки затрагивают вопросы выезда за границу, арест счетов, запрет вождения автомобиля, оказание консульских услуг, электронного кабинета и повесток, а также демобилизации, сказал секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, нардеп Роман Костенко.

Парламентский комитет предварительно решил, что граждане Украины смогут регистрировать электронный кабинет военнообязанного по желанию. Туда будут отправлять повестки, но суть его работы сведется к коммуникационному инструменту с государством. О принуждении никто не говорит, но все может поменяться, подчеркивает Костенко.

"Если ты желаешь [пойти в армию] и не хочешь идти в военкомат, зарегистрируйся и тебя автоматически увидят. Если не зарегистрировался, повестку не пришлют", — объясняет политик.

Мобилизация при этом продолжится, ведь обязанность актуализации данных не отменят. Член оборонного Комитета Рады Федор Вениславский добавил, что норма о введении электронного кабинета будет считаться отклоненной.

"По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг", — рассказал политик.

"Третий год войны, а вручение повесток не упорядочили"

Нардепы точно включат в законопроект порядок участия органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в мобилизационных процессах. Вениславский уверен, что также пройдет правка о необходимости граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полицейских или сотрудников ТЦК.

"Члены Комитета поддержали, что проверку документов и вручение повесток нужно фиксировать на видеокамеру", — отметил политик.

Опрошенные Фокусом адвокаты, работающие в сфере военного права, сомневаются в реальности обязать украинцев носить документы.

"В Конституции Украины нет нормы, которая заставит украинцев постоянно носить паспорт, не говоря уже о "военнике". Появятся много отсылочных норм к нормативным актам Кабмина. Обязательное ношение военно-учетных документов можно признать антиконституционным, суды будут закрывать такие дела, — замечает адвокат Роман Симутин.

Нардеп Костенко в общении с Фокусом говорит, что пока некорректно сравнивать действующее и будущее мобилизационное законодательство из-за большого количества неизвестных.

"Эту политическую историю начал Кабмин, у них свое видение. Задание парламента — принять законопроект, упрощающий мобилизационные процедуры, и одновременно не нарушать другие законы и Конституцию. То, что мы концептуально сейчас принимаем, относится к заданиям Комитета [парламента по вопросам нацбезопасности обороны и разведки], а в зале Рады мы еще обсудим правки. Многое может измениться", — уточнил депутат.

По словам адвоката Николая Максимова, в первом чтении приняли законопроект о мобилизации с большим количеством негативных моментов. Юрист считает важным уточнение порядка и мест для выдачи повесток.

"Но вводить аресты счетов и имущества, запрещать водить авто — это за гранью. Последствия такого шага явно печальные. Согласитесь, странно, что на третий год войны с Россией, во время всеобщей мобилизации у нас нет продуманного порядка вручения повесток", — рассуждает специалист в беседе с Фокусом.

"Загоняют людей в тень". Обсуждения законопроекта о мобилизации бьют по экономике

По данным Нацбанка, украинцы сняли в январе 2024 года с депозитных счетов 27 миллиардов гривен. В итоге на банковских счетах населения осталось 1,05 триллиона гривен. Цифра по снятиям сбережений после начала большой войны с РФ оказалась рекордной.

"Внося резонансные нормы, власти не подумали о будущем экономики. Люди экстренно выводили деньги. Многие перестали работать официально и ушли в теневой сектор. Мало того, что антиконституционные вещи готовят, так еще и экономика валится. Декларируют о выводе всех из тени, а сами наоборот еще больше загоняют туда", — заметил Симутин.

Первая версия законопроекта о мобилизации, вероятно, была нацелена на проверку реакции общества. Заявления об аресте имущества и счетов уклонистов вызвали волну переписывания имуществ и выезда мужчин за границу любыми путями.

"Плюсов никаких. Тем более, кто будет арестовывать это все? Арест имущества без суда — чистый беспредел, не отвечающий законным принципам. Для судов будет сложная бюрократическая процедура. Все процессы затормозятся", — подытожил Максимов.

Напомним, западные СМИ ранее писали о риске нового демографического кризиса из-за усиления мобилизации в Украине. Главный негативный фактор — это снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

Фокус ранее писал, что может измениться в процессе мобилизации в 2024 году. Реестр "Оберег" должен полноценно заработать к лету, украинцы благодаря ему смогут подавать данные в ТЦК.