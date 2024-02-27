Мобилизация в Украине в 2024 году: что изменится и кого могут призвать

В Украине хотят снизить предельный призывной возраст и ввести несколько электронных сервисов для мобилизации. Также предлагается добавить санкций против уклонистов.

Related video

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и в 2024 году могут быть внесены некоторые изменения. В том, что именно может измениться и кому в марте будет угрожать призыв, разобрались 27 февраля журналисты "Еспресо".

Законопроект о мобилизации

В Украине проголосовали в первом чтении за законопроект об усилении мобилизации №10449.

Он предполагает:

уменьшение призывного возраста с 27 лет до 25;

отмена системы срочной службы и увольнение призывников в запас;

внедрение 5-месячной (во время военного положения 3-месячной) базовой общевойсковой подготовки для граждан в возрасте 18-25 лет;

исключение из перечня выводов ВВК "ограниченной пригодности";

военнообязанные с инвалидностью всех групп не подлежат призыву;

введение электронных повесток и возможности обновления данных в ТЦК онлайн;

обязательства всех граждан 18-60 лет в период мобилизации носить с собой военно-учетные документы.

Также в Украине хотят ввести дополнительные наказания уклонистов по решению суда, в частности:

временный запрет на выезд за границу;

временное ограничение на право управления личным транспортом;

наложение ареста на средства и другие ценности гражданина.

Кроме того, предлагается ввести возможность демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы в армии и изменить систему бронирования госслужащих.

Нововведения по мобилизации онлайн

В Украине хотят создать электронный реестр военнообязанных, в котором будет собрана вся доступная информация о гражданах из государственных баз данных. В том числе в е-реестре будут храниться такие данные, как номера телефона, электронные почты, сведения о семейном положении и тому подобное.

Ожидается, что реестр "Оберег" полноценно заработает к лету 2024 года. Благодаря ему украинцы смогут проверять и подавать данные в ТЦК.

Также в Минцифры анонсировали проект "смартмобилизация". Благодаря ему военнообязанные смогут выбирать специальность и подразделение.

Кого могут мобилизовать?

Мобилизация в марте может грозить таким категориям военнообязанных:

мужчины в возрасте 18-60 лет, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте 27-60 лет, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта;

мужчины в возрасте 18-60 лет, снятые и исключенные с воинского учета, однако признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Добровольно присоединиться к ВСУ могут:

женщины в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте 18-27 лет, которые ранее не проходили срочную службу — на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — на службу по месту жительства.

Также Верховная Рада поддержала снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, но с начала мая документ находится на подписи у президента Владимира Зеленского.

Кто может выехать из Украины?

Выезжать за границу разрешено мужчинам в возрасте до 18 и более 60 лет. Также свободно выезжать из страны могут женщины. В обоих случаях есть исключения.

Военнообязанные мужчины могут выезжать за границу в следующих случаях:

по медицинским причинам;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

с целью помощи ВСУ;

если они являются госслужащими.

Женщины ограничены в поездках за границу, если занимают должности в правительстве или являются народными депутатами. С 1 октября 2023 года украинки с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет, но их право на выезд это не ограничивает. Мобилизовать их также не могут.

Кто имеет отсрочку от мобилизации?

Отсрочку могут получить:

работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;

многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;

граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью;

лица, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, ухаживающие за родней с тяжелыми болезнями или инвалидностью I-II групп, нуждающихся в постоянном уходе;

граждане, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести в боях во время полномасштабной войны или в АТО.

Какие бывают повестки?

В 2024 году мужчинам могут вручить следующие типы повесток:

для уточнения учетных данных в ТЦК;

на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

мобилизационное распоряжение или "боевая повестка".

Повестку может вручить не только работник военкомата, но и представитель органов местного самоуправления или руководитель предприятия, учреждения, организации. Вручение повестки может происходить в любом общественном месте, в том числе в парке или на блокпосте, а также по месту жительства.

За игнорирование повестки предусмотрена административная ответственность. Если же лицо должно было быть мобилизовано, но не появилось в ТЦК, ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, в "Ассоциации юристов Украины" объяснили, какое наказание может грозить за игнорирование какого типа повестки.

В ТЦК рассказали, как часто военнообязанным нужно проходить ВВК.