Не надо обижаться на Шольца за ракеты Taurus: Германия является локомотивом помощи ВСУ, — Клочок (видео)

В Европе сейчас идет активная дискуссия вокруг лидерства той или иной страны по вопросам безопасности. Там понимают, что нельзя повторить ошибки начала Второй мировой, когда Европа была разделена и находилась в политических спорах, говорит аналитик.

Германия на данный момент является лидером по военной помощи Украине и помогает больше всех, несмотря на отказ поставлять дальнобойные ракеты Taurus. А если бы сейчас Шольц даже согласился на их передачу, то Киев не получил бы дальнобойные ATACMS. Такое мнение в интервью Фокусу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Тут надо просто вспомнить передачу Украине танков, когда президент США Байден ждал, пока Германия направит в ВСУ две-три бригады танков Leopard (около 90 штук). Так же продолжается дискуссия по дальнобойным ракетам в рамках недавней встречи Байдена и Шольца.

"Премьер Германии Олаф Шольц сейчас почти прямо говорит Джо Байдену, что тот должен сильнее давить на Конгресс по пакету помощи Украине, — отмечает Клочок, — Тем более, что у Шольца уже лежит утвержденная Бундестагом резолюция".

Вообще в Европе сейчас идет активная дискуссия вокруг лидерства той или иной страны по вопросам безопасности. Конечно, украинцам уже надоело мусолить эти вопросы, но надо понимать, что ЕС в военной сфере действительно объединяется с учетом всей опасности из России, говорит эксперт. Там понимают, что нельзя повторить ошибки начала Второй мировой, когда Европа была разделена и находилась в политических спорах.

"Чтобы там не упрекали Шольца, но его риторика действительно мобилизует Европу, — акцентирует аналитик, — В Германии понимают, что уже невозможно частично помогать вооружением надеясь исключительно на США".

Здесь важно помнить, отмечает Клочок, что США несмотря на парламентский кризис продолжает поддерживать Украину частично посылая помощь. У Пентагона есть финансы на помощь Киеву, но здесь вопрос в том, что одобрение пакета поддержки будет из него компенсировать деньги и оружие, которое уже поступает в Украину, отмечает эксперт.

Фокус ранее писал, что если Дональд Трамп победит на выборах США, он может ослабить американские гарантии безопасности в НАТО, что ставит под угрозу ЕС. По этой причине европейцы говорят о необходимости создать альтернативный оборонный союз.