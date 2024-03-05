Ядерные угрозы Путина лишь шантаж: с ним произойдет то, что со Сталиным после смерти, — Гладких (видео)

В окружении самого Путина найдется много людей, которые готовы отказаться от всех прелестей цивилизованного мира и провести всю жизнь в бункере, отмечает аналитик Валентин Гладких.

У России нет никаких "красных линий", а все ее угрозы ядерным оружием являются не более чем шантажом. Еще президент США Рональд Рейган говорил о запугивании ядерной войной со стороны СССР, который на самом деле не хотел ее, а желал с помощью шантажа добиться своих целей. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По словам аналитика, эта "ядерная дубинка" возникла не вчера и человечество живет в подобных условиях риска со второй половины прошлого века. Во времена СССР все жили в условиях ядерной эскалации и психологически приспособились к этой опасности.

"Если Путин решил вытащить из нафталина эту старую концепцию и думает, что сможет достичь того, чего не смог достичь угрозами СССР ему удастся, то он жестко ошибается, — отмечает Гладких, — Все помнят Карибский кризис, войну в Афганистане, войну во Вьетнаме, но СССР и США не применяли ядерное оружие, потому что это бессмысленно".

По мнению эксперта, вряд ли в окружении самого Путина найдется много людей, которые готовы отказаться от всех прелестей цивилизованного мира и провести всю жизнь в бункере. И хотя на всех официальных мероприятиях Путину активно аплодируют и выражают поддержку надо вспомнить, какая публичная поддержка окружения была у Сталина и что произошло после его смерти, отмечает Гладких.

"Тот же Хрущев из близкого окружения тирана первым побежал развенчивать его культ, — акцентирует аналитик. — Вопрос скорее в том, есть ли в окружении Путина люди, которые готовы противостоять ему. К сожалению, сейчас таких людей нет".

Однако по словам эксперта, наверняка в Кремле есть много людей, которые недовольны Путиным и его курсом. И хотя так называемые "путинисты", как в свое время и "сталинисты" переживут тирана, но кремлевские оппортунисты очень быстро сольют все его идеи.

"Путину нужна война не только для того, чтобы достигать каких-то внешнеполитических целей, — отмечает Гладких, — Ему война нужна в первую очередь для внутриполитических задач, которые он, собственно говоря, пока и решает".

Напомним, 1 марта Министерство обороны РФ заявило о проведении учебно-боевого запуска мобильной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс".

29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.