ЕС постепенно отказывается от газа из России, но в один момент "закрутить вентиль" не получится, — аналитик (видео)

Экономические отношения с РФ пока настолько мощные, что разорвать их в один момент невозможно. Например, Польша активно торгует с Россией удобрениями, также ведут торговлю балтийские страны, отмечает аналитик Клочок.

История с определением точки входа российского газа в Европу очень давняя и пересекается по территории Украины на восточной и западной границах. Киев давно вел переговоры с РФ и Западом, чтобы газ заходил в Европу на западной точке. Об этом в интервью Фокусу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, это позволит избежать каких-либо недоразумений с Западом. Но все же Европа должна осознать необходимость прекратить в конце концов торговать с Россией и уменьшать свою зависимость от газа.

"К сожалению, это не произойдет завтра или послезавтра, потому что на протяжении многих лет эта зависимость только накапливалась, — акцентирует Клочок, — Отдельные страны, например Молдова, уже отказалась от российского газа. Отказываются сейчас Нидерланды и над таким шагом размышляет Австрия".

Сейчас наблюдается поступательное движение, которое свидетельствует об увеличении мощности Норвегии по поставкам газа в страны Европы. Но полностью перекрывать кланы никто не будет из-за системных проблем и работы Южного потока, который поддерживает Турцию.

"Также мы не можем самостоятельно перекрыть газ Европе, потому что она просто прекратит нам помогать, — акцентирует аналитик, — И это будет вполне логичный и понятный шаг со стороны ЕС".

Надо понимать, что экономические отношения с РФ пока настолько мощные, что разорвать их в один момент невозможно, отмечает Клочок. Например, Польша активно торгует с Россией удобрениями: она активно их закупает в бигбегах, запаковывает свои мешки, клеит свои лейблы и продает как польское. Все об этом знали, но молчали пока не поднялся громкий скандал с блокадой.

Продолжают торговать с РФ балтийские Литва, Латвия и Эстония, но они нам активно помогают. Поэтому когда мы ставим в вину Европе торговлю с агрессором, то надо понимать многолетнюю историю торговых связей, но не замалчивать проблему.

Напомним, 21 февраля пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что в Украине собираются повторно протестировать газотранспортную систему, чтобы подтвердить готовность инфраструктуры к остановке транзита российского газа.