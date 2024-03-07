Оккупанты плотно минируют фронт в Украине, но это от испуга и не поможет агрессору, — Гетьман (видео)

Россияне очень напуганы прошлогодними наступательными действиями ВСУ, поэтому минировали и минируют все что только возможно. ВСУ придерживаются стандартов и не тратят зря мины, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

Россияне плотно минируют все вокруг, особенно линию фронта, но это они делают больше для самоуспокоения. Нет смысла минировать позиции больше, чем указано военными нормативами, ведь есть множество вариантов дистанционного разминирования и вся цепь боеприпасов просто взрывается. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отмечает, что в распоряжении ВСУ есть мощные машины разминирования от немецких партнеров, которые способны благодаря бронированным ковшам делать проходы достаточные для продвижения пехоты и тяжелой бронетехники и таким комбайнам безразлично сколько там лежит мин: одна или пять на квадратный метр.

"Просто оккупанты были очень напуганы нашими прошлогодними наступательными действиями, поэтому минировали все что только возможно, — отмечает Гетьман, — ВСУ придерживаются стандартов и не тратят зря мины, а лучше размещают их на других важных участках".

Более того, отмечает майор запаса, в Украине активно разрабатывают конкретные модели роботизированных и автоматизированных машин для разминирования. Все они разного размера и модификаций в зависимости от потребностей разминирования конкретного участка фронта.

"Хотя подобные образцы пока не введены в серийное производство, но их сразу тестируют на поле боя, — отмечает Гетьман, — Это позволяет сразу увидеть все недостатки и внести инженерные коррективы".

Майор запаса акцентирует, что российские оккупанты стали сейчас использовать для доставки пехоты на линию боестолкновений даже гольф-машинки китайского производства и это не плохая задумка. Ведь большая БМП вмещающая немало солдат становится легкой мишенью для ВСУ, а небольшие машинки с бойцами позволяют доехать до позиций и не истощать пехоту.

"Вряд ли это особенно поможет россиянам, тем более, что большое количество таких машинок на фронте не видели, но в войне любые средства для транспортировки пехоты только на пользу, — отмечает Гетьман, — Военные всегда приспосабливают все что может двигаться самостоятельно для логистики и это нормальная практика".

Что касается модификаций знаменитого украинского морского дрона Magura V5, то, по мнению Гетьмана, подобные беспилотные системы очень хорошо служат в качестве платформы, на которую можно ставить разнообразное оружие. Речь идет не только о пулеметах, но даже о маленьких ракетных системах.

Ранее мы сообщали о том, что в ГУР показали, как "Magura V5" потопили корабль РФ. На запись попали моменты поражения российского корвета морскими дронами Главного управления разведки, за которыми следуют мощные взрывы и пламя. В разведке также подтвердили частичную гибель вражеского экипажа.