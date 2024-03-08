Как определить "хороших россиян" и почему не всегда стоит доверять блогерам, — журналистка (видео)

Перед тем как подписаться на такого "хорошего россиянина" было бы неплохо узнать об этом человеке больше. Например, поискать в интернете его высказывания времен аннексии Крыма, говорит журналистка Елена Ремовская.

Многие украинцы сейчас подписаны в соцсетях на так называемых "хороших россиян", то есть оппозиционеров, выехавших за пределы РФ. Но надо задать себе два вопроса: почему их мнение кажется для нас важным и действительно ли этот человек не испачкан в прошлом связями с Кремлем. Об этом в интервью Фокусу рассказала известная журналистка и ведущая "Суспільного Мовлення" Елена Ремовская.

Она отмечает, что перед тем как подписаться на такого "хорошего россиянина" было бы неплохо узнать об этом человеке больше, поискать в интернете его высказывания, например, времен аннексии Крыма. А еще надо понять, действительно ли она или он может что-то говорить о текущей ситуации, а не просто этот человек набивает себе подписчиков или даже выполняет какую-то определенную пропагандистскую задачу.

"Для меня "хорошие русские" — это те, которые донатят на вооруженные силы Украины и признают суверенитет и территориальную целостность Украины, — акцентирует Ремовская, — После смерти Навального стало очевидно, что единственная надежда России на изменения — это успехи ВСУ на поле боя и то с какими результатами Украина и Россия когда-то в будущем сядут за стол переговоров".

Чем сильнее позиция будет у Украины, тем больше шансов будет у России превратиться в нормальное демократическое государство, в котором возможно какое-то цивилизационное развитие. Поэтому действительно "хорошие россияне" должны понимать, что только победа Украины является и победой демократии в РФ.

А еще Елена Ремовская считает, что украинцам следует больше доверять именно классическим СМИ, чем блогерам или Telegram-каналам, или сообщениям в соцсетях. Классическая журналистика руководствуется определенными правилами и имеет этический кодекс, а также регулируется законами, то есть несет ответственность.

"В современном блоггинге пока нет никаких правил, нет каких-то этических моментов, которыми блогер руководствуется, — говорит журналистка, — Все зависит сугубо от этого человека и его морально-этических рамок и надо понимать потребляя информацию от блогеров".

Однако Елена отмечает, что есть много блогеров, которые действительно ответственно относятся к своей работе, имеют полезные и правдивые источники и помогают сборами для ВСУ. Просто всем украинцам надо понимать, что любой блогер или частный Telegram-канал руководствуется прежде всего своим собственным личным морально-этическим кодексом и каких-то методов воздействия на этого человека нет.

Ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк назвала Telegram социальной сетью, которая занимает первое место в мире по распространению дезинформации. Также представитель ГУР МОУ Андрей Юсов объяснял, почему Telegram опасен для Украины.