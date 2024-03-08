Задержание 34 мужчин при выезде в Румынию. Адвокаты объяснили, почему силовики действовали неправомерно

Видео, на котором мужчин силой вытаскивают из микроавтобуса возле КПП "Порубное" вызвало резонанс. Правоохранители били подозреваемых руками перед тем, как положили лицами на землю. Мужчины при этом не сопротивлялись. Фокус разбирался, насколько законно такое жесткое задержание.

Возле пункта пропуска "Порубное" в трех километрах от границы Украины c Румынией остановили микроватобус. Водитель перевозил 34 мужчин призывного возраста, все они хотели выехать из страны, сообщил журналист Виталий Глагола.

Водитель Mercedes Sprinter, по утверждению журналиста, был организатором схемы. Каждый уклонист заплатил по 10 тысяч евро за услугу, общий заработок дельца должен был составить 340 тысяч евро.

Задерживали людей работники Службы безопасности Украины в Черновицкой области и пограничники. Открыто уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (статья 332 Уголовного кодекса, — ред. ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Момент задержания мужчин попал на видео. Судя по кадрам, силовики занимались откровенным рукоприкладством во время того, как они доставали уклонистов из автомобиля. Мужчины при этом сопротивления не оказывали.

Спецсредств при задержании сотрудники органов не применяли. СБУ и ГПСУ официально не комментировали инцидент.

"Пусть заявят в ГБР": могут ли правоохранители жестко задерживать за админнарушения?

Поведение правоохранителей в случае с задержанием мужчин на видео неправомерно. Весь процесс должен происходить в соизмеримости с совершенным деянием, говорит Фокусу адвокат в сфере военного права Олег Леонтьев.

"Желавшие пересечь границу не совершали уголовного преступления. У нас пока это квалифицируется как административное правонарушение. Водители на дорогах совершают админнарушения, но их же не вытягивают за это из машин и не бьют", — поясняет юрист.

Задержание нарушителя с признаками насилия также поддается уголовной квалификации. Мужчины могут попытаться отстоять свои права и заявить в Госбюро расследований, добавляет адвокат.

"Против организатора группового пересечения границы можно применить более жесткую форму задержания, но все зависит от степени сопротивления подозреваемого. Отмечу, что легкие телесные повреждения — предмет привлечения к ответственности. Достаточно синяков — полицейских часто привлекают за такие дела. Задача правоохранителей — не избивать людей, а поддерживать порядок", — заключил Леонтьев.

Напомним, пограничники в Белгород-Днестровске остановили грузовик, водитель которого хотел провести двух украинцев через границу. Пассажиры ехали в прицепе для перевозки животных, за такое путешествие мужчины заплатили 10 тысяч долларов.

В Госпогранслужбе ранее говорили, что за два года полномасштабной войны с РФ было зафиксировано около 1000 попыток подкупа пограничников. Сумма предложений превысила 10 миллионов гривен.