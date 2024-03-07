$10 тысяч за "путешествие": мужчины пытались покинуть Украину в прицепе для животных (видео)

По информации пограничной службы, за рулем находился 46-летний мужчина, который и должен был перевезти двух парней за границу. Каждому из них преступная схема обошлась в 5 тысяч долларов.

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В Украине уже более двух лет действует запрет на пересечение границы для военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Некоторые из них все же пытаются нарушить правила. Об одном из случаев рассказали в Государственной пограничной службе 7 марта.

Отмечается, что пограничникам Белгород-Днестровска удалось на автодороге Одесса-Рени остановить грузовик, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Он и пытался провести незаконно двух украинцев через границу.

Во время осмотра транспортного средства двое пассажиров были обнаружены в прицепе, который предназначен для перевозки животных. В общей сложности за эту услугу они заплатили 10 тысяч долларов.

"Как выяснилось, двое жителей Одесской области отыскали услуги нелегального трансфера в Молдову через своих знакомых. Действуя по предоставленным инструкциям, они прибыли в оговоренное место и ожидали перевозчика. Находясь за границей мужчины должны были оплатить по 5 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

На подозреваемых составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2. ст.204-1 КУпАП "Незаконное пересечение или попытка незаконно пересечения государственной границы Украины".

В полицию также направили сообщение про перевозчика, который находился за рулем и пытался помочь покинуть Украину двум злоумышленникам. Его действия квалифицируются ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, 6 марта сообщалось, что украинцы за 2 года 968 раз пытались подкупить пограничников для выезда за границу. По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, уклонисты регулярно пытаются найти пути, которые помогут им избежать мобилизации. Только в феврале мужчины пытались дать взятку на границе 42 раза.